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Шойгу заявил об увеличении числа боевых кораблей США в Арктике
Шойгу заявил об увеличении числа боевых кораблей США в Арктике
США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:01
2020-12-21T14:25
арктика
сергей шойгу
сша
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе", - сказал он.Ранее Шойгу заявлял о том, что военно-политическая обстановка в Арктике осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. По словам министра, Россия для укрепления обороноспособности в Арктике и обеспечения своих национальных интересов активно развивает Северный флот. В начале 2020 году Шойгу сообщал, что там сформировали еще одну дивизию ПВО.Не остается без внимания и защита Арктики со стороны Тихого океана. В конце августа 2020 года главком ВМФ России Николай Евменов сообщил об учениях с ракетными стрельбами в этом регионе. В них принимали участие более 50 боевых кораблей и судов и свыше 40 воздушных судов.
https://ria.ru/20201111/arktika-1584028622.html
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арктика, сергей шойгу, сша, безопасность

Шойгу заявил об увеличении числа боевых кораблей США в Арктике

14:01 21.12.2020 (обновлено: 14:25 21.12.2020)
 
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Brenton PoyserКорабль ВМС США Gabrielle Giffords
Корабль ВМС США Gabrielle Giffords - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Brenton Poyser
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе", - сказал он.
Ранее Шойгу заявлял о том, что военно-политическая обстановка в Арктике осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. По словам министра, Россия для укрепления обороноспособности в Арктике и обеспечения своих национальных интересов активно развивает Северный флот. В начале 2020 году Шойгу сообщал, что там сформировали еще одну дивизию ПВО.
Не остается без внимания и защита Арктики со стороны Тихого океана. В конце августа 2020 года главком ВМФ России Николай Евменов сообщил об учениях с ракетными стрельбами в этом регионе. В них принимали участие более 50 боевых кораблей и судов и свыше 40 воздушных судов.
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АрктикаСергей ШойгуСШАБезопасность
 
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