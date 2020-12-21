https://ria.ru/20201221/arktika-1590217668.html
Шойгу заявил об увеличении числа боевых кораблей США в Арктике
Шойгу заявил об увеличении числа боевых кораблей США в Арктике
США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:01
2020-12-21T14:01
2020-12-21T14:25
арктика
сергей шойгу
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безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США наращивают присутствие своих боевых кораблей в Арктике, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе", - сказал он.Ранее Шойгу заявлял о том, что военно-политическая обстановка в Арктике осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. По словам министра, Россия для укрепления обороноспособности в Арктике и обеспечения своих национальных интересов активно развивает Северный флот. В начале 2020 году Шойгу сообщал, что там сформировали еще одну дивизию ПВО.Не остается без внимания и защита Арктики со стороны Тихого океана. В конце августа 2020 года главком ВМФ России Николай Евменов сообщил об учениях с ракетными стрельбами в этом регионе. В них принимали участие более 50 боевых кораблей и судов и свыше 40 воздушных судов.
https://ria.ru/20201111/arktika-1584028622.html
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арктика, сергей шойгу, сша, безопасность