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"Сносят – и хорошо": эксперт оценил скандал с памятником в Нововоронеже
"Сносят – и хорошо": эксперт оценил скандал с памятником в Нововоронеже
Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение о сносе скандального памятника Аленке в Нововоронеже. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:22
2020-12-21T16:22
нововоронеж
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение о сносе скандального памятника Аленке в Нововоронеже.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в&nbsp;Нововоронеже&nbsp;18 декабря. Внешний вид памятника шокировал горожан. Жители попросили мэрию "не позорить город этим уродством" и снести арт-объект.В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот памятник. Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие, а на ее месте появится памятная табличка.
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нововоронеж, общество

"Сносят – и хорошо": эксперт оценил скандал с памятником в Нововоронеже

16:22 21.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Бормотов / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Бормотов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение о сносе скандального памятника Аленке в Нововоронеже.
"Шлак. Сносят — и хорошо. Распилить или спустить в металлическое озера, как Терминатора", - сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал горожан. Жители попросили мэрию "не позорить город этим уродством" и снести арт-объект.
В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот памятник. Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие, а на ее месте появится памятная табличка.
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Автор-скульптор Евгений Вучетич - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 09:16
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