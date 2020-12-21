https://ria.ru/20201221/alenka-1590248906.html

"Сносят – и хорошо": эксперт оценил скандал с памятником в Нововоронеже

"Сносят – и хорошо": эксперт оценил скандал с памятником в Нововоронеже

Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение о сносе скандального памятника Аленке в Нововоронеже. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T16:22

2020-12-21T16:22

2020-12-21T16:22

нововоронеж

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов поддержал решение о сносе скандального памятника Аленке в Нововоронеже.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал горожан. Жители попросили мэрию "не позорить город этим уродством" и снести арт-объект.В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот памятник. Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие, а на ее месте появится памятная табличка.

https://ria.ru/20201218/pamyatnik-1589837388.html

нововоронеж

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нововоронеж, общество