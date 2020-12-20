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В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть
В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть
Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T04:34
2020-12-20T04:34
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях. По их словам, в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.Панды– большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона Фауна России, страусы и, конечно, пингвины.
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туристы, новости - туризм, московский зоопарк, животные

В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть

04:34 20.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокБелые медведи плавают в бассейне вольера в Московском зоопарке
Белые медведи плавают в бассейне вольера в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях.

"Пока одни наши обитатели укладываются на зиму спать в уютные норки, берлоги или дуплянки, другие – радуются наступающим холодам и наоборот стараются подольше гулять на свежем воздухе", — комментируют видео сотрудники.

По их словам, в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.

"Сейчас в зоопарке также можно увидеть всех кошачьих: молодые рыси резвятся на снегу, с удовольствием гуляет леопард Мизер, — уточняют в комментарии. — Львы и тигр с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы "добыть" корм, старательно запрятанный там киперами".

Панды– большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона Фауна России, страусы и, конечно, пингвины.
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