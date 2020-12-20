https://ria.ru/20201220/zoopark-1590024522.html

В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть

В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть

Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T04:34

2020-12-20T04:34

2020-12-20T04:34

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях. По их словам, в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.Панды– большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона Фауна России, страусы и, конечно, пингвины.

https://ria.ru/20201128/zoopark-1586648088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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