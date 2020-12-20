В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в инстаграме ролик, в котором можно увидеть, как ведут себя разные животные в зимних условиях.
"Пока одни наши обитатели укладываются на зиму спать в уютные норки, берлоги или дуплянки, другие – радуются наступающим холодам и наоборот стараются подольше гулять на свежем воздухе", — комментируют видео сотрудники.
По их словам, в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.
"Сейчас в зоопарке также можно увидеть всех кошачьих: молодые рыси резвятся на снегу, с удовольствием гуляет леопард Мизер, — уточняют в комментарии. — Львы и тигр с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы "добыть" корм, старательно запрятанный там киперами".
Панды– большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона Фауна России, страусы и, конечно, пингвины.