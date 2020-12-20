https://ria.ru/20201220/tekhnika-1590080071.html

Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали

Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали

Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того,... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T02:17

2020-12-20T02:17

2020-12-20T02:17

природа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572510400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b42eb6b26e57e52ba235dc6a9a9aaec.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того, чтобы сберечь природу. К тому же, данное деяние преследуется законом, в частности статьей 8.2 КоАП РФ, рассказал агентству "Прайм" судебный эксперт АНО Центр "Независимая Экспертиза" Иван Симонов. За нарушение возможен штраф.Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать с помощью организаций, которые этим занимаются. Они могут приехать к вам домой и забрать неисправный прибор. В дальнейшем утилизируемая техника отправляется на переработку.Работающую технику можно продать на электронных досках объявлений или сдать в ломбард. Возможно также продать ее на запчасти в ремонтные организации, советует эксперт. Если зарабатывать на утилизации вы не планируете, можно бесплатно отдать технику в детские дома или малоимущим, заключил Симонов

https://ria.ru/20201217/musor-1589670309.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, общество