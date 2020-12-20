Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/tekhnika-1590080071.html
Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T02:17
2020-12-20T02:17
природа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572510400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b42eb6b26e57e52ba235dc6a9a9aaec.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того, чтобы сберечь природу. К тому же, данное деяние преследуется законом, в частности статьей 8.2 КоАП РФ, рассказал агентству "Прайм" судебный эксперт АНО Центр "Независимая Экспертиза" Иван Симонов. За нарушение возможен штраф.Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать с помощью организаций, которые этим занимаются. Они могут приехать к вам домой и забрать неисправный прибор. В дальнейшем утилизируемая техника отправляется на переработку.Работающую технику можно продать на электронных досках объявлений или сдать в ломбард. Возможно также продать ее на запчасти в ремонтные организации, советует эксперт. Если зарабатывать на утилизации вы не планируете, можно бесплатно отдать технику в детские дома или малоимущим, заключил Симонов
https://ria.ru/20201217/musor-1589670309.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572510400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b067dbebfcb06176b6569494f8029e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природа, общество

Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали

02:17 20.12.2020
 
© Depositphotos / pn_photoУтилизация электронных отходов
Утилизация электронных отходов - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Depositphotos / pn_photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того, чтобы сберечь природу. К тому же, данное деяние преследуется законом, в частности статьей 8.2 КоАП РФ, рассказал агентству "Прайм" судебный эксперт АНО Центр "Независимая Экспертиза" Иван Симонов. За нарушение возможен штраф.
"Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и не выгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар", - отмечает эксперт.
Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать с помощью организаций, которые этим занимаются. Они могут приехать к вам домой и забрать неисправный прибор. В дальнейшем утилизируемая техника отправляется на переработку.
Работающую технику можно продать на электронных досках объявлений или сдать в ломбард. Возможно также продать ее на запчасти в ремонтные организации, советует эксперт. Если зарабатывать на утилизации вы не планируете, можно бесплатно отдать технику в детские дома или малоимущим, заключил Симонов
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 13:07Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин рассказал, на ком должна быть нагрузка по утилизации мусора
 
природаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния