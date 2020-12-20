Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Материалы, из которых состоят электроприборы, в том числе, бытовая техника, могут быть токсичными для почвы. Поэтому выкидывать их не стоит хотя бы для того, чтобы сберечь природу. К тому же, данное деяние преследуется законом, в частности статьей 8.2 КоАП РФ, рассказал агентству "Прайм" судебный эксперт АНО Центр "Независимая Экспертиза" Иван Симонов. За нарушение возможен штраф.
"Помимо того, что выбрасывать технику запрещено и опасно для природы, это еще и не выгодно. На данный момент множество магазинов принимают технику в утилизацию, взамен предоставляя скидку на новый товар", - отмечает эксперт.
Неработающую технику можно продать на запчасти или утилизовать с помощью организаций, которые этим занимаются. Они могут приехать к вам домой и забрать неисправный прибор. В дальнейшем утилизируемая техника отправляется на переработку.
Работающую технику можно продать на электронных досках объявлений или сдать в ломбард. Возможно также продать ее на запчасти в ремонтные организации, советует эксперт. Если зарабатывать на утилизации вы не планируете, можно бесплатно отдать технику в детские дома или малоимущим, заключил Симонов