https://ria.ru/20201220/serbiya-1590105198.html

Глава Сербии допустил возможность совместного производства "Спутник V"

Глава Сербии допустил возможность совместного производства "Спутник V"

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:57

2020-12-20T13:57

2020-12-20T13:57

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр вучич

здоровье - общество

сергей лавров

сербия

китай

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БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V".Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью."Верю, что существует такая возможность (производства вакцины с РФ – ред.). Мы говорили об этом", - ответил Вучич на вопрос журналистов, обсуждал ли он совместное производство с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита.По словам Вучича, сербские специалисты довольны той информацией, которую пока получили о вакцине "Спутник V".Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.Сербский президент в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/serbiya-1590102937.html

россия

сербия

китай

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр вучич, здоровье - общество, сергей лавров, сербия, китай, в мире