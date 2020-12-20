Глава Сербии допустил возможность совместного производства "Спутник V"
БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность совместного с Россией производства вакцины от коронавируса "Спутник V".
Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны, где заявил, что власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидают документы на третью.
"Верю, что существует такая возможность (производства вакцины с РФ – ред.). Мы говорили об этом", - ответил Вучич на вопрос журналистов, обсуждал ли он совместное производство с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе недавнего визита.
По словам Вучича, сербские специалисты довольны той информацией, которую пока получили о вакцине "Спутник V".
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партию вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech в следующие понедельник-вторник.
Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.
Сербский президент в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.
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