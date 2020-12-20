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https://ria.ru/20201220/sakhalin-1590048817.html
В лагуне Буссе сохранят "детский сад" для редких моллюсков и трепангов
В лагуне Буссе сохранят "детский сад" для редких моллюсков и трепангов
Уникальная природная территория "Лагуна Буссе" с редкими моллюсками, трепангами и креветками, куда многие годы приезжают путешественники из России и азиатских... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T11:00
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сахалин
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уникальная природная территория "Лагуна Буссе" с редкими моллюсками, трепангами и креветками, куда многие годы приезжают путешественники из России и азиатских стран, может стать еще более привлекательной. В декабре власти Сахалина презентовали инвесторам несколько туристических проектов, и именно лагуна ранее вошла в десятку лучших конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России и заняла четвертое место.Лагуна Буссе названа в честь первого начальника острова, генерал-майора Николая Буссе. В 1853 году он основал здесь три первых военных поста на Сахалине. Как и 170 лет назад, местные жители и туристы ловят здесь гигантских устриц, гребешков, моллюсков и рыбу. Промышленная добыча биоресурсов запрещена, поэтому, несмотря на браконьерство, пока удается сохранить уникальное биоразнообразие этого места. Недавно территории присвоили статус природного парка, чтобы еще больше обезопасить хрупкую биосреду.По проекту планируется обустроить десять наиболее популярных объектов природной территории, среди которых маяк Анива, арочный мыс Птичий, мыс Евстафия, лагуна Буссе, бирюзовые озера и другие уникальные природные достопримечательности. Если проект будет реализован полностью, то можно ожидать увеличения турпотока, считает один из представителей туриндустрии региона Денис Мамыркин.Однако не все участники туристического бизнеса на Сахалине считают правильной идею обустройства кластера. Руководитель одной из туристических компаний Роман Яцечко, наоборот, предлагает на время ограничить территорию, чтобы "природа успела восстановиться"."Я думаю, что сильно обустраивать ничего не нужно, чтобы озеро не потеряло свой первоначальный дикий вид, потому что это детский сад для огромного объема биоресурсов", — говорит Яцечко.Конкурс по созданию кластеров проводился при поддержке Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Сохранение первозданной среды должно стать приоритетом при создании кластера, считают в ассоциации."Развитие любых территорий, а особенно природных, сопряжено с сохранением их первозданности как главного богатства региона. Поэтому победители всероссийского конкурса при разработке стратегии и планов комплексного развития ООПТ и прилегающих территорий делали упор на экологичность, удобство для местных жителей и туристов", — рассказала РИА Новости заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
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хорошие новости, сахалин

В лагуне Буссе сохранят "детский сад" для редких моллюсков и трепангов

08:00 20.12.2020 (обновлено: 11:00 20.12.2020)
 
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымОдин из маяков лагуны
Один из маяков лагуны - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Уникальная природная территория "Лагуна Буссе" с редкими моллюсками, трепангами и креветками, куда многие годы приезжают путешественники из России и азиатских стран, может стать еще более привлекательной. В декабре власти Сахалина презентовали инвесторам несколько туристических проектов, и именно лагуна ранее вошла в десятку лучших конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России и заняла четвертое место.
Лагуна Буссе названа в честь первого начальника острова, генерал-майора Николая Буссе. В 1853 году он основал здесь три первых военных поста на Сахалине. Как и 170 лет назад, местные жители и туристы ловят здесь гигантских устриц, гребешков, моллюсков и рыбу. Промышленная добыча биоресурсов запрещена, поэтому, несмотря на браконьерство, пока удается сохранить уникальное биоразнообразие этого места. Недавно территории присвоили статус природного парка, чтобы еще больше обезопасить хрупкую биосреду.
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымМестные жители
Местные жители
1 из 4
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымМестные жители
Местные жители
2 из 4
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымТуман над водой
Туман над водой
3 из 4
Туман над водой
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымТуман над водой
Туман над водой
4 из 4
Туман над водой
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
1 из 4
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
2 из 4
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
3 из 4
Туман над водой
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
4 из 4
Туман над водой
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
По проекту планируется обустроить десять наиболее популярных объектов природной территории, среди которых маяк Анива, арочный мыс Птичий, мыс Евстафия, лагуна Буссе, бирюзовые озера и другие уникальные природные достопримечательности. Если проект будет реализован полностью, то можно ожидать увеличения турпотока, считает один из представителей туриндустрии региона Денис Мамыркин.
Однако не все участники туристического бизнеса на Сахалине считают правильной идею обустройства кластера. Руководитель одной из туристических компаний Роман Яцечко, наоборот, предлагает на время ограничить территорию, чтобы "природа успела восстановиться".
"Я думаю, что сильно обустраивать ничего не нужно, чтобы озеро не потеряло свой первоначальный дикий вид, потому что это детский сад для огромного объема биоресурсов", — говорит Яцечко.
© Фото предоставлено Денисом МамыркинымМестные жители
Местные жители
1 из 1
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
1 из 1
Местные жители
© Фото предоставлено Денисом Мамыркиным
Конкурс по созданию кластеров проводился при поддержке Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Сохранение первозданной среды должно стать приоритетом при создании кластера, считают в ассоциации.
"Развитие любых территорий, а особенно природных, сопряжено с сохранением их первозданности как главного богатства региона. Поэтому победители всероссийского конкурса при разработке стратегии и планов комплексного развития ООПТ и прилегающих территорий делали упор на экологичность, удобство для местных жителей и туристов", — рассказала РИА Новости заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
 
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