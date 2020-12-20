https://ria.ru/20201220/razvedka-1590134535.html
Нарышкин заявил о личном столкновении с предательством в разведке
Нарышкин заявил о личном столкновении с предательством в разведке
Директор СВР России Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T20:00
2020-12-20T20:00
2020-12-21T00:40
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
брюссель
сергей нарышкин
бельгия
ссср
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Директор СВР России Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке.Он не стал уточнять, кто его предал и что сделал тот человек."Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого", — пояснил Нарышкин в эфире телеканала "Звезда".По его словам, каждый такой случай для разведчиков — тяжелый удар.Нарышкин рассказал, в чем, по его мнению, заключаются причины предательства в СВР."Одна из причин — в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят к такому. <...> Второе — нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался", — считает он.Как подчеркнул Нарышкин, по каждому факту предательства обязательно проводят тщательное расследование причин произошедшего."Анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности: что знал, кого знал, чтобы ограничить объем возможных потерь", — указал Нарышкин.Согласно информации из открытых источников, Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР, в 1980-х годах работал в Брюсселе по линии научно-технической разведки.Ранее в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Нарышкин назвал бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США, предателем Родины.Как рассказывал глава СВР, он немного знал Калугина по работе в Ленинградском городском управлении КГБ в 1980-х годах. По словам Нарышкина, тот был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе "не за красивые глаза" — это факт, так же как и то, что Калугин предатель Родины, говорил руководитель Службы внешней разведки.В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина — генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор вынесли заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.
https://ria.ru/20201220/naryshkin-1590124746.html
https://ria.ru/20201220/razvedka-1589909709.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), брюссель, сергей нарышкин, бельгия, ссср
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Директор СВР России Сергей Нарышкин
рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке.
Он не стал уточнять, кто его предал и что сделал тот человек.
"Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого", — пояснил Нарышкин в эфире телеканала "Звезда"
.
По его словам, каждый такой случай для разведчиков — тяжелый удар.
"Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят", — добавил глава Службы внешней разведки.
Нарышкин рассказал, в чем, по его мнению, заключаются причины предательства в СВР.
"Одна из причин — в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят к такому. <...> Второе — нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался", — считает он.
Как подчеркнул Нарышкин, по каждому факту предательства обязательно проводят тщательное расследование причин произошедшего.
"Анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности: что знал, кого знал, чтобы ограничить объем возможных потерь", — указал Нарышкин.
Согласно информации из открытых источников, Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР
, в 1980-х годах работал в Брюсселе
по линии научно-технической разведки.
Ранее в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Нарышкин назвал бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, ныне живущего в США, предателем Родины.
Как рассказывал глава СВР, он немного знал Калугина по работе в Ленинградском городском управлении КГБ в 1980-х годах. По словам Нарышкина, тот был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе "не за красивые глаза" — это факт, так же как и то, что Калугин предатель Родины, говорил руководитель Службы внешней разведки.
В июне 2002 года Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы Олега Калугина — генерала-майора, бывшего начальника управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка). Согласно материалам следствия, в книге The First Directorate: My 32 Years in Intelligence and Espionage Against the West Калугин разгласил сведения об организации и методах работы разведки СССР и ее особо ценных агентах в Канаде, Австралии и Франции. Приговор вынесли заочно, сам Калугин продолжает жить в США, где работает консультантом.