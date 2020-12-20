https://ria.ru/20201220/pozhar-1590139292.html
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T21:05
2020-12-20T21:05
2020-12-20T21:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы.Ранее сообщалось о пожаре по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 6. В экстренных службах столицы сообщали РИА Новости, что горит склад лакокрасочных изделий. В 20.36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров."Благодаря слаженной и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 20.57 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20201218/pozhar-1589984112.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия