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Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили
Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T21:05
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы.Ранее сообщалось о пожаре по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 6. В экстренных службах столицы сообщали РИА Новости, что горит склад лакокрасочных изделий. В 20.36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров."Благодаря слаженной и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 20.57 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что информация о пострадавших не поступала.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар в промзоне на северо-западе Москвы потушили

21:05 20.12.2020 (обновлено: 21:18 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пожар в промзоне на северо-западе Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы.
Ранее сообщалось о пожаре по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 6. В экстренных службах столицы сообщали РИА Новости, что горит склад лакокрасочных изделий. В 20.36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров.
"Благодаря слаженной и грамотной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 20.57 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Добавляется, что информация о пострадавших не поступала.
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