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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/osobennost-1590081421.html
Выявлена необычная особенность коронавируса
Выявлена необычная особенность коронавируса
Небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, к такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T04:02
2020-12-20T04:02
распространение нового коронавируса
михаил гельфанд
ирина шихман
коронавирус covid-19
йельский университет
массачусетский технологический институт
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, к такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv. Чтобы проверить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК наших хромосом, ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки — и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. В одном эксперименте исследователи использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусных инфекций. Клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19. Такое случается и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ. Таким образом, нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. И это может сбить с толку исследования методов лечения COVID-19, которые полагаются на тесты ПЦР для косвенного измерения изменений количества инфекционного SARS-CoV-2 в организме.Причина тяжелого течения COVID-19Ранее американские ученые выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Это объясняет, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно, а другие серьезно болеют или умирают. Авторам исследования удалось обнаружить уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p, и они пришли к выводу, что молекула miR1307 и есть та конкретная генетическая мишень, которая может объяснить различие проявлений COVID-19.Результаты исследования показывают, что miR1307 служит переключателем — он включает или выключает различные гены вируса, потенциально делая болезнь более или менее опасной. Например, он регулирует скорость репликации вируса.Особенность организмаВ свою очередь исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.Ученые выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.Исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.Отличия SARS-CoV-2 от других вирусовРанее биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными."У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил гельфанд, ирина шихман, коронавирус covid-19, йельский университет, массачусетский технологический институт

Выявлена необычная особенность коронавируса

04:02 20.12.2020
 
© Фото : Jonas Franz/Universitätsmedizin GöttingenНервная клетка (розовая), инфицированная коронавирусом (желтым)
Нервная клетка (розовая), инфицированная коронавирусом (желтым) - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Jonas Franz/Universitätsmedizin Göttingen
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека, к такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.
Чтобы проверить, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК наших хромосом, ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки — и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2.
В одном эксперименте исследователи использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1, являющиеся остатками древних ретровирусных инфекций. Клетки, вырабатывающие любую форму фермента, привели к тому, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.
Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19. Такое случается и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ.
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Таким образом, нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. И это может сбить с толку исследования методов лечения COVID-19, которые полагаются на тесты ПЦР для косвенного измерения изменений количества инфекционного SARS-CoV-2 в организме.

Причина тяжелого течения COVID-19

Ранее американские ученые выявили ген, который влияет на тяжесть коронавирусной инфекции. Это объясняет, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно, а другие серьезно болеют или умирают.
Авторам исследования удалось обнаружить уникальные сигнатуры последовательностей SARS-CoV-2 в области 3'-UTR, которые участвуют во взаимодействии с человеческой микроРНК hsa-miR1307-3p, и они пришли к выводу, что молекула miR1307 и есть та конкретная генетическая мишень, которая может объяснить различие проявлений COVID-19.
Результаты исследования показывают, что miR1307 служит переключателем — он включает или выключает различные гены вируса, потенциально делая болезнь более или менее опасной. Например, он регулирует скорость репликации вируса.
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Особенность организма

В свою очередь исследователи из Йельского университета обнаружили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.
Ученые выяснили, что большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.
Исследования показали, что чем больше у пациентов "аутоантител" было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. У пациентов с COVID-19 выявили даже больше подобных антител, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.
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Отличия SARS-CoV-2 от других вирусов

Ранее биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.
Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными.
"У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"
По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ГельфандИрина ШихманКоронавирус COVID-19Йельский университетМассачусетский технологический институт
 
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