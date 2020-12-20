https://ria.ru/20201220/naryshkin-1590124746.html

Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки

Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки

Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:56

2020-12-20T17:56

2020-12-20T17:56

ясенево

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ссср

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах разведчиков во имя своей страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил в воскресенье в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево на торжественной церемонии, посвященной отмечаемому в воскресенье 100-летию Службы внешней разведки."Замечательно, что наши соотечественники смогли больше узнать о роли разведки в судьбе России, о блестящих разведывательных операциях, о героях и их подвигах", - сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал "Россия 24"."Важно и то, что прикосновение к страницам славной летописи позволило нам самим еще лучше осознать свою личную ответственность за судьбу Отечества, за сохранение и преумножение добрых традиций Службы. Благодарю всех, принявших деятельное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Наш праздник удался, несмотря на все перипетии уходящего года", - добавил директор СВР.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20201220/svr-1590107825.html

https://ria.ru/20201220/svr-1590099176.html

ясенево

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ясенево, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, безопасность