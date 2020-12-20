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Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки
Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки
Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:56
2020-12-20T17:56
ясенево
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
ссср
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах разведчиков во имя своей страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил в воскресенье в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево на торжественной церемонии, посвященной отмечаемому в воскресенье 100-летию Службы внешней разведки."Замечательно, что наши соотечественники смогли больше узнать о роли разведки в судьбе России, о блестящих разведывательных операциях, о героях и их подвигах", - сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал "Россия 24"."Важно и то, что прикосновение к страницам славной летописи позволило нам самим еще лучше осознать свою личную ответственность за судьбу Отечества, за сохранение и преумножение добрых традиций Службы. Благодарю всех, принявших деятельное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Наш праздник удался, несмотря на все перипетии уходящего года", - добавил директор СВР.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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ясенево, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ссср, безопасность

Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки

17:56 20.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время мероприятий, приуроченных к 100-летию отечественной внешней разведки
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время мероприятий, приуроченных к 100-летию отечественной внешней разведки - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах разведчиков во имя своей страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил в воскресенье в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево на торжественной церемонии, посвященной отмечаемому в воскресенье 100-летию Службы внешней разведки.
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
Вчера, 14:35
Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
"Замечательно, что наши соотечественники смогли больше узнать о роли разведки в судьбе России, о блестящих разведывательных операциях, о героях и их подвигах", - сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал "Россия 24".
"Важно и то, что прикосновение к страницам славной летописи позволило нам самим еще лучше осознать свою личную ответственность за судьбу Отечества, за сохранение и преумножение добрых традиций Службы. Благодарю всех, принявших деятельное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Наш праздник удался, несмотря на все перипетии уходящего года", - добавил директор СВР.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР со столетием службы
 
ЯсеневоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСССРБезопасность
 
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