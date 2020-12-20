Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки
© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время мероприятий, приуроченных к 100-летию отечественной внешней разведки
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многочисленные проекты по истории отечественной внешней разведки, посвященные ее столетию, дали возможность российскому обществу узнать еще больше о подвигах разведчиков во имя своей страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Замечательно, что наши соотечественники смогли больше узнать о роли разведки в судьбе России, о блестящих разведывательных операциях, о героях и их подвигах", - сказал Нарышкин, кадры выступления которого показал телеканал "Россия 24".
"Важно и то, что прикосновение к страницам славной летописи позволило нам самим еще лучше осознать свою личную ответственность за судьбу Отечества, за сохранение и преумножение добрых традиций Службы. Благодарю всех, принявших деятельное участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Наш праздник удался, несмотря на все перипетии уходящего года", - добавил директор СВР.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.