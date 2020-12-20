https://ria.ru/20201220/kosmetologi-1590083234.html

Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19

Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19

Пандемия коронавируса "омолодила" клиентскую базу российских косметологов: все больше женщин и мужчин хотят выглядеть более привлекательно и тем самым сохранить РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T07:14

2020-12-20T07:14

2020-12-20T07:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Пандемия коронавируса "омолодила" клиентскую базу российских косметологов: все больше женщин и мужчин хотят выглядеть более привлекательно и тем самым сохранить свою работу, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты индустрии красоты.Как рассказал РИА Новости главный врач и владелец клиники "Космос" в Санкт-Петербурге Илья Бендлин, в результате пандемии увеличилось число пациентов, которые заботятся о своем лице как в целом, так и видимой над маской его частью. Он объясняет это тем, что "социализация проходит все чаще на онлайн-мероприятиях, и важно, как ты выглядишь на экране, люди видят себя со стороны в камеру и видят, что нужно поменять".По его словам, сейчас, когда все, от работы до общения с родными, проходит в онлайн, "только лицо может продемонстрировать вашу молодость, красоту и энергичность".Совладелица и генеральный директор сети клиник "Линлайн" Юлия Франгулова считает, что рост популярности инъекций ботулотоксинов среди клиентов ее клиник в различных регионах России связан в большей степени с "желанием пациентов свести количество посещений врача и длительность пребывания в общественном месте к минимуму".По ее оценкам, число инъекций ботулотоксинов в ее клиниках выросло на фоне пандемии в среднем на 6%."Планируем рост на следующий год в районе 10% по отношению к 2019-му, хотя, безусловно, многие могут сказать, что прогнозирование не самое благодарное занятие в наше турбулентное время", - отмечает эксперт отрасли.Косметолог из Петербурга рассказывает, что на фоне пандемии не только растет спрос на "уколы красоты", но и снижается средний возраст пациентов."Если раньше считалось, что в 30 лет ботокс делать рано и якобы никаких морщин не может быть, то сейчас это тенденция также меняется", - говорит он.По его словам, это прежде всего связано с совершенствованием технологий и изменением качественных характеристик фото- и видеокамер на компьютерах, планшетах и телефонах, что "неизбежно приводит к улучшению передаваемой "картинки", на которой видны мельчайшие морщинки от мимики даже у 23-летних пациентов, не говоря уже о более старшем возрасте"."Поэтому все чаще на первый прием к врачу-косметологу приходят именно на ботокс", - отметил специалист. По его словам, на фоне пандемии спрос на ботокс увеличился в его клинике на 20-25% по сравнению с прошлым годом, и во многом это происходит именно за счет расширения возрастной группы пациентов.Специалист ожидает, что эта тенденция продолжится. "Я прогнозирую дальнейший рост, поскольку растет косметологическая образованность в России, и те, кто раньше обращали внимание на дорогие аксессуары, украшения, сумки, одежду, сейчас сконцентрировали внимание на свое "дорогое лицо" и готовы отдавать его в руки только опытным, образованным врачам-косметологам", - отмечает он.По его словам, сами косметологи также совершенствуют навыки: "Теперь мы колем ботокс чаще, но в меньшей дозировке, чем раньше, для того чтобы не было резкого перехода от присутствия мимики к отсутствию мимики, чтобы результат был естественным".Естественность, отмечает врач, особенно популярна среди клиентов-мужчин. По его словам, мужская косметология является относительно новой тенденцией: "Они перестали стесняться и бояться этого, и здесь делается максимальный упор на естественность, никакой гиперкоррекции".Естественность, отмечает между тем Франгулова, особенно важна сегодня и для женщин. По ее словам, для все большего числа из них "важно, чтобы вмешательство специалиста было незаметным для окружающих, сохранялись естественная красота и молодость". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/molodost-1586795030.html

https://ria.ru/20201125/roszdravnadzor-1586227629.html

https://ria.ru/20200630/1573676506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество