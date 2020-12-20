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В Британии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
В Британии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T19:34
2020-12-20T19:34
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
здоровье - общество
шотландия
великобритания
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в мире
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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 27 052 человек, скончались 534 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения нового типа COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, здоровье - общество, шотландия, великобритания, лондон, в мире