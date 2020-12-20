https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590133200.html

В Британии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Британии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T19:34

2020-12-20T19:34

2020-12-21T02:05

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

здоровье - общество

шотландия

великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 27 052 человек, скончались 534 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения нового типа COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

шотландия

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, здоровье - общество, шотландия, великобритания, лондон, в мире