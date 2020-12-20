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В Москве за сутки госпитализировали 1574 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1574 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1574 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 489 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:21
2020-12-20T11:21
2020-12-20T11:21
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1574 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 489 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 7263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 489 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 39,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 13,1% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1574 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 489 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 7263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1574 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 489 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10,9% среди заболевших - дети, 39,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 13,1% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.