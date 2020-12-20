https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590083094.html

Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей

Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей

Житель американского Луисвилла, госпитализированный с COVID-19, выжил после того, как врачи предрекли ему смерть в течение 24 часов. Об этом сообщает местная... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T07:14

2020-12-20T07:14

2020-12-20T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Житель американского Луисвилла, госпитализированный с COVID-19, выжил после того, как врачи предрекли ему смерть в течение 24 часов. Об этом сообщает местная радиостанция Wave 3 News.Энди Смит почувствовал симптомы коронавируса после семейного мероприятия, на котором присутствовали 15 человек. Несмотря на отрицательный тест, состояние 34-летнего американца продолжало ухудшаться, у него обнаружили пневмонию и госпитализировали, а новый тест на COVID-19 дал положительный результат.По словам Смита, изначально врачи сказали ему, что его состояние стабильное, поэтому провести в больнице ему придется лишь несколько дней. Однако вскоре состояние мужчины резко ухудшилось, из-за поражения легких медикам пришлось прибегнуть к интубации."Тогда-то они и начали говорить с моей женой о решениях, связанных со смертью", — рассказал американец. Жена Смита Меган добавила, что ей позвонили из больницы и сказали, что ее мужу осталось жить 24 часа.В результате врачи решили применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови пациента кислородом, самого Смита при этом перевели в другую клинику.Принятые меры принесли результат, спустя пять дней состояние американца нормализовалось. По его словам, единственным последствием перенесенного заболевания стала лишь появляющаяся время от времени одышка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590080788.html

сша

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коронавирус covid-19, сша, в мире