Сенатор Уорнер приписал недавние кибератаки России
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенатор США Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC приписал недавние кибератаки на американские учреждения России.
"Все данные указывают на Россию", - сказал Уорнер.
Уорнер заявил, что кибератака "может еще продолжаться", и ее полный объем пока неизвестен. Он добавил, что такие атаки "нельзя оставлять без ответа".
Уорнер заседает в комитете по разведке сената США и в этом качестве получает информацию американского разведывательного сообщества, хотя в данном случае он напрямую на нее не ссылался.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
19 декабря, 19:45Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США