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https://ria.ru/20201220/kiberataki-1590123719.html
Сенатор Уорнер приписал недавние кибератаки России
Сенатор Уорнер приписал недавние кибератаки России
Сенатор США Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC приписал недавние кибератаки на американские учреждения России. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:45
2020-12-20T17:45
марк уорнер
дмитрий песков
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенатор США Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC приписал недавние кибератаки на американские учреждения России."Все данные указывают на Россию", - сказал Уорнер.Уорнер заявил, что кибератака "может еще продолжаться", и ее полный объем пока неизвестен. Он добавил, что такие атаки "нельзя оставлять без ответа".Уорнер заседает в комитете по разведке сената США и в этом качестве получает информацию американского разведывательного сообщества, хотя в данном случае он напрямую на нее не ссылался.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html
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марк уорнер, дмитрий песков, сша, в мире

Сенатор Уорнер приписал недавние кибератаки России

17:45 20.12.2020
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенатор США Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC приписал недавние кибератаки на американские учреждения России.
"Все данные указывают на Россию", - сказал Уорнер.
Уорнер заявил, что кибератака "может еще продолжаться", и ее полный объем пока неизвестен. Он добавил, что такие атаки "нельзя оставлять без ответа".
Уорнер заседает в комитете по разведке сената США и в этом качестве получает информацию американского разведывательного сообщества, хотя в данном случае он напрямую на нее не ссылался.
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Марк УорнерДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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