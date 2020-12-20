https://ria.ru/20201220/elka-1590086726.html

Био-елки стали новогодним трендом в Германии

Био-елки стали новогодним трендом в Германии

Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:03

2020-12-20T09:03

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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои правила. Последний тренд - био-елки, которые грозят вытеснить с рынка популярные в прошлом елки в горшках. РИА Новости выяснили, чем "био" отличаются от обычных елок и что думают о новшестве жители Берлина.Почти 28 миллионов живых елок продаются в Германии ежегодно. Около 10% экспортируют из соседних стран: Дании, Австрии, Польши или Чехии. Большая часть деревьев поступает из специальных питомников, почти 15% - из лесных хозяйств. Но и эти деревья не срубают в диком лесу - их выращивают на специальных площадках, например, вдоль линий электропередач или газопроводов в лесной зоне.Только 1% всех елок, предназначенных для новогодних праздников, могут считаться "био", так как они растут в экологических условиях, без использования пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста, сообщает сайт немецкой ассоциации "Робин Гуд", которая объединяет поставщиков зеленых красавиц."Мы констатируем рост продаж био-елок, хотя в целом объемы все еще незначительны", - заявила РИА Новости пресс-секретарь ассоциации Уте Бертранд, добавив, что еще шесть лет назад в Германии такие деревья продавали около 100 предприятий, сейчас - около 800. Число питомников, выращивающих био-елки, за это время удвоилось.Цена био-елки на елочном базаре в Берлине выше, чем на традиционную елку, в среднем на 20%. Возможно, в этой связи большинство местных жителей, которых удалось опросить РИА Новости, высказывались скорее скептически о новом предложении. Некоторые признали, что впервые услышали о био-елках в этом году в СМИ, но готовы платить "немного больше за экологически чистое дерево".Еще один неожиданный аргумент в пользу био-елки - ими "можно безопасно кормить слонов в зоопарке", заявили опрошенные. Дело в том, что берлинский департамент по уборке города ежегодно собирает б/у елки, речь идет о почти 350 тысячах деревьев. Хозяева могут смело выставить их на тротуар перед домом. Часть этих елок отправляется в Берлинский зоопарк, однако основная масса измельчается и превращается в биомассу, которую используют для производства электричества на специальных электростанциях. Как сообщается на сайте департамента, энергии от этих 350 тысяч елок достаточно для обеспечения теплом и электричеством 500 домашних хозяйств в течение года.В этой связи одна местная жительница заявила РИА Новости, что вообще не покупает елки в связи с тем, что огромное количество срубленных деревьев не раскупается и сразу идет в переработку. Она одобрительно отозвалась об идее продавать елки в горшках, популярной несколько лет назад, когда деревья можно было сдать обратно в магазин или высаживать в грунт, однако этот проект "так и умер", главным образом, потому, что не у всех берлинцев есть возможность высадить купленные елки."Нет никаких био-елок, поверьте, я работал в этой отрасли", - заявил житель Берлина Флориан, уточнив, что "деревья растят на земле, в том числе на старых плантациях, которые годами обрабатывали пестицидами, и у производителей нет никакого интереса в том, чтобы заменять гектары земли на экологически чистую".

https://ria.ru/20201219/elka-1590031108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/novyy-god-1590044638.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, берлин (город), в мире