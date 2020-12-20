Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201220/elka-1590086726.html
Био-елки стали новогодним трендом в Германии
Био-елки стали новогодним трендом в Германии
Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:03
2020-12-20T09:03
новый год—2021
новый год
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151267/37/1512673736_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_917979855530423c0c4325c977dfd5c6.jpg
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои правила. Последний тренд - био-елки, которые грозят вытеснить с рынка популярные в прошлом елки в горшках. РИА Новости выяснили, чем "био" отличаются от обычных елок и что думают о новшестве жители Берлина.Почти 28 миллионов живых елок продаются в Германии ежегодно. Около 10% экспортируют из соседних стран: Дании, Австрии, Польши или Чехии. Большая часть деревьев поступает из специальных питомников, почти 15% - из лесных хозяйств. Но и эти деревья не срубают в диком лесу - их выращивают на специальных площадках, например, вдоль линий электропередач или газопроводов в лесной зоне.Только 1% всех елок, предназначенных для новогодних праздников, могут считаться "био", так как они растут в экологических условиях, без использования пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста, сообщает сайт немецкой ассоциации "Робин Гуд", которая объединяет поставщиков зеленых красавиц."Мы констатируем рост продаж био-елок, хотя в целом объемы все еще незначительны", - заявила РИА Новости пресс-секретарь ассоциации Уте Бертранд, добавив, что еще шесть лет назад в Германии такие деревья продавали около 100 предприятий, сейчас - около 800. Число питомников, выращивающих био-елки, за это время удвоилось.Цена био-елки на елочном базаре в Берлине выше, чем на традиционную елку, в среднем на 20%. Возможно, в этой связи большинство местных жителей, которых удалось опросить РИА Новости, высказывались скорее скептически о новом предложении. Некоторые признали, что впервые услышали о био-елках в этом году в СМИ, но готовы платить "немного больше за экологически чистое дерево".Еще один неожиданный аргумент в пользу био-елки - ими "можно безопасно кормить слонов в зоопарке", заявили опрошенные. Дело в том, что берлинский департамент по уборке города ежегодно собирает б/у елки, речь идет о почти 350 тысячах деревьев. Хозяева могут смело выставить их на тротуар перед домом. Часть этих елок отправляется в Берлинский зоопарк, однако основная масса измельчается и превращается в биомассу, которую используют для производства электричества на специальных электростанциях. Как сообщается на сайте департамента, энергии от этих 350 тысяч елок достаточно для обеспечения теплом и электричеством 500 домашних хозяйств в течение года.В этой связи одна местная жительница заявила РИА Новости, что вообще не покупает елки в связи с тем, что огромное количество срубленных деревьев не раскупается и сразу идет в переработку. Она одобрительно отозвалась об идее продавать елки в горшках, популярной несколько лет назад, когда деревья можно было сдать обратно в магазин или высаживать в грунт, однако этот проект "так и умер", главным образом, потому, что не у всех берлинцев есть возможность высадить купленные елки."Нет никаких био-елок, поверьте, я работал в этой отрасли", - заявил житель Берлина Флориан, уточнив, что "деревья растят на земле, в том числе на старых плантациях, которые годами обрабатывали пестицидами, и у производителей нет никакого интереса в том, чтобы заменять гектары земли на экологически чистую".
https://ria.ru/20201219/elka-1590031108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/novyy-god-1590044638.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151267/37/1512673736_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_63ada9e6afcfe46ba41a526f8c6902ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, берлин (город), в мире

Био-елки стали новогодним трендом в Германии

09:03 20.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлка
Елка - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Украшенная яркими игрушками елка - традиционный символ Рождества и Нового года в Германии, но новое экологическое мышление и модные веяния диктуют здесь свои правила. Последний тренд - био-елки, которые грозят вытеснить с рынка популярные в прошлом елки в горшках. РИА Новости выяснили, чем "био" отличаются от обычных елок и что думают о новшестве жители Берлина.
Почти 28 миллионов живых елок продаются в Германии ежегодно. Около 10% экспортируют из соседних стран: Дании, Австрии, Польши или Чехии. Большая часть деревьев поступает из специальных питомников, почти 15% - из лесных хозяйств. Но и эти деревья не срубают в диком лесу - их выращивают на специальных площадках, например, вдоль линий электропередач или газопроводов в лесной зоне.
Только 1% всех елок, предназначенных для новогодних праздников, могут считаться "био", так как они растут в экологических условиях, без использования пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста, сообщает сайт немецкой ассоциации "Робин Гуд", которая объединяет поставщиков зеленых красавиц.
"Мы констатируем рост продаж био-елок, хотя в целом объемы все еще незначительны", - заявила РИА Новости пресс-секретарь ассоциации Уте Бертранд, добавив, что еще шесть лет назад в Германии такие деревья продавали около 100 предприятий, сейчас - около 800. Число питомников, выращивающих био-елки, за это время удвоилось.
Иголочка к иголочке: выбираем новогоднюю красавицу - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 13:26Инфографика
Как выбрать елку
Цена био-елки на елочном базаре в Берлине выше, чем на традиционную елку, в среднем на 20%. Возможно, в этой связи большинство местных жителей, которых удалось опросить РИА Новости, высказывались скорее скептически о новом предложении. Некоторые признали, что впервые услышали о био-елках в этом году в СМИ, но готовы платить "немного больше за экологически чистое дерево".
Еще один неожиданный аргумент в пользу био-елки - ими "можно безопасно кормить слонов в зоопарке", заявили опрошенные. Дело в том, что берлинский департамент по уборке города ежегодно собирает б/у елки, речь идет о почти 350 тысячах деревьев. Хозяева могут смело выставить их на тротуар перед домом. Часть этих елок отправляется в Берлинский зоопарк, однако основная масса измельчается и превращается в биомассу, которую используют для производства электричества на специальных электростанциях. Как сообщается на сайте департамента, энергии от этих 350 тысяч елок достаточно для обеспечения теплом и электричеством 500 домашних хозяйств в течение года.
В этой связи одна местная жительница заявила РИА Новости, что вообще не покупает елки в связи с тем, что огромное количество срубленных деревьев не раскупается и сразу идет в переработку. Она одобрительно отозвалась об идее продавать елки в горшках, популярной несколько лет назад, когда деревья можно было сдать обратно в магазин или высаживать в грунт, однако этот проект "так и умер", главным образом, потому, что не у всех берлинцев есть возможность высадить купленные елки.
Выступление артистов на Кремлёвской набережной в Казани. - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 16:09
В чем встречать Новый год: мнение экспертов
"Нет никаких био-елок, поверьте, я работал в этой отрасли", - заявил житель Берлина Флориан, уточнив, что "деревья растят на земле, в том числе на старых плантациях, которые годами обрабатывали пестицидами, и у производителей нет никакого интереса в том, чтобы заменять гектары земли на экологически чистую".
 
Новый год—2021Новый годБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния