https://ria.ru/20201220/ekaterinburg-1590137659.html
В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи о том, что глава города Александр Высокинский покидает свой пост. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:41
2020-12-20T20:41
2020-12-20T20:55
александр высокинский
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи о том, что глава города Александр Высокинский покидает свой пост.Ранее издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источник, что в понедельник мэр сообщит подчиненным о своей отставке. В этот же день первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра, сообщает издание. Предполагается, что Орлов будет и.о. мэра."Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем", - сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.В департаменте информполитики региона РИА Новости сообщили, что решений об освобождении Орлова от должности не принималось."Пока нет указа. Не было решений", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли Орлов покидает пост первого замгубернатора.
https://ria.ru/20201215/perm-1589252942.html
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александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика