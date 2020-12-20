Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/ekaterinburg-1590137659.html
В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи о том, что глава города Александр Высокинский покидает свой пост. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:41
2020-12-20T20:55
александр высокинский
свердловская область
екатеринбург
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152926/27/1529262744_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_43cf5c5a996302d2598c44071fdc52c5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи о том, что глава города Александр Высокинский покидает свой пост.Ранее издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источник, что в понедельник мэр сообщит подчиненным о своей отставке. В этот же день первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра, сообщает издание. Предполагается, что Орлов будет и.о. мэра."Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем", - сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.В департаменте информполитики региона РИА Новости сообщили, что решений об освобождении Орлова от должности не принималось."Пока нет указа. Не было решений", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли Орлов покидает пост первого замгубернатора.
https://ria.ru/20201215/perm-1589252942.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152926/27/1529262744_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_4be09e7f6ef4d3a8be24b59332662a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр высокинский, свердловская область, екатеринбург, политика

В мэрии отказались комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга

20:41 20.12.2020 (обновлено: 20:55 20.12.2020)
 
© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэрия Екатеринбурга отказалась прокомментировать слухи о том, что глава города Александр Высокинский покидает свой пост.
Ранее издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источник, что в понедельник мэр сообщит подчиненным о своей отставке. В этот же день первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, который сменит Высокинского, приступит к работе в статусе первого вице-мэра, сообщает издание. Предполагается, что Орлов будет и.о. мэра.
"Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем", - сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.
В департаменте информполитики региона РИА Новости сообщили, что решений об освобождении Орлова от должности не принималось.
"Пока нет указа. Не было решений", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, действительно ли Орлов покидает пост первого замгубернатора.
Дмитрий Самойлов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:50
Глава Перми подал в отставку
 
Александр ВысокинскийСвердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния