https://ria.ru/20201220/brazilskiy-mukhtar-bezdomnyy-pes-stal-politseyskim-1590122211.html

Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским

Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским

Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям.

2020-12-20T17:23

2020-12-20T17:23

2020-12-20T17:23

видео

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Сейчас он полноправный участник отряда: охраняет участок и даже носит униформу. Офицеры говорят, "младший сержант" Оливейра помогает им справляться со стрессом в суровые полицейские будни.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям. Сейчас он полноправный участник отряда: охраняет участок и даже носит униформу. Офицеры говорят, "младший сержант" Оливейра помогает им справляться со стрессом в суровые полицейские будни. 2020-12-20T17:23 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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