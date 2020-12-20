https://ria.ru/20201220/brazilskiy-mukhtar-bezdomnyy-pes-stal-politseyskim-1590122211.html
Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским
Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским
Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям.
2020-12-20T17:23
2020-12-20T17:23
2020-12-20T17:23
видео
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Сейчас он полноправный участник отряда: охраняет участок и даже носит униформу. Офицеры говорят, "младший сержант" Оливейра помогает им справляться со стрессом в суровые полицейские будни.
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РИА Новости
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Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским
Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям.
Сейчас он полноправный участник отряда: охраняет участок и даже носит униформу. Офицеры говорят, "младший сержант" Оливейра помогает им справляться со стрессом в суровые полицейские будни.
2020-12-20T17:23
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским
Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям.
2020-12-20T17:23
true
PT1M31S
Бразильский Мухтар: бездомный пес стал полицейским
Год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон в Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры. Пес был очень худым, больным и не доверял людям.