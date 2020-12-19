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Премьер Японии извинился за отмену поддержки внутреннего туризма
Премьер Японии извинился за отмену поддержки внутреннего туризма
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга извинился за временную отмену программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel в связи с ростом числа заражений... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:51
2020-12-19T11:51
есихидэ суга
япония
токио
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ТОКИО, 19 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга извинился за временную отмену программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране."Число заражений по стране одно время было приостановилось, но затем начало расти. Растет беспокойство среди населения, в особенности велика нагрузка на тех, кто сражается на переднем фронте - в медицинских учреждениях. Я приношу свои извинения тем, кто хотел использовать Go To Travel и поехать к родным на Новый год. (Отмена) доставила много беспокойства компаниям, которые вели подготовку (к встрече туристов). Мы просим всех провести тихий Новый год и приложим все силы для предупреждения роста заражений", - приводит телеканал NHK слова премьера на лекции в Токио.Программа Go To Travel предусматривала скидки до 50%, но не выше 20 тысяч иен (около 194 долларов) при путешествиях по стране. С конца июля ею уже воспользовались 50 миллионов человек. Она была приостановлена до 11 января из-за роста заражений в стране. Правительство до последнего момента не хотело останавливать программу, ссылаясь на официальную статистику, которая говорит о том, что среди воспользовавшихся программой процент заражений крайне мал. Оппозиция выступает с критикой нерешительности правительства, так как в результате действие программы было приостановлено как раз в новогодний сезон, когда ресторанный и гостиничный бизнес рассчитывали поправить свои дела.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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есихидэ суга, япония, токио

Премьер Японии извинился за отмену поддержки внутреннего туризма

11:51 19.12.2020
 
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга выступает с речью во время внеочередного заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга извинился за временную отмену программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel в связи с ростом числа заражений коронавирусом в стране.
"Число заражений по стране одно время было приостановилось, но затем начало расти. Растет беспокойство среди населения, в особенности велика нагрузка на тех, кто сражается на переднем фронте - в медицинских учреждениях. Я приношу свои извинения тем, кто хотел использовать Go To Travel и поехать к родным на Новый год. (Отмена) доставила много беспокойства компаниям, которые вели подготовку (к встрече туристов). Мы просим всех провести тихий Новый год и приложим все силы для предупреждения роста заражений", - приводит телеканал NHK слова премьера на лекции в Токио.
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Программа Go To Travel предусматривала скидки до 50%, но не выше 20 тысяч иен (около 194 долларов) при путешествиях по стране. С конца июля ею уже воспользовались 50 миллионов человек. Она была приостановлена до 11 января из-за роста заражений в стране. Правительство до последнего момента не хотело останавливать программу, ссылаясь на официальную статистику, которая говорит о том, что среди воспользовавшихся программой процент заражений крайне мал. Оппозиция выступает с критикой нерешительности правительства, так как в результате действие программы было приостановлено как раз в новогодний сезон, когда ресторанный и гостиничный бизнес рассчитывали поправить свои дела.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Есихидэ СугаЯпонияТокио
 
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