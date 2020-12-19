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Гинцбург объяснил случаи COVID-19 у участников испытаний вакцины
Гинцбург объяснил случаи COVID-19 у участников испытаний вакцины
Большая часть добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины "Спутник V" и заболевших коронавирусом, скорее всего, получили плацебо, не... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:43
2020-12-19T13:03
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Большая часть добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины "Спутник V" и заболевших коронавирусом, скорее всего, получили плацебо, не исключено, что им не успели дать второй компонент вакцины, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве заразились коронавирусом 273 человека, участвующих в пострегистрационных испытаниях, это около 1,5% от общего числа участников исследования."Я более чем уверен, что большая часть из тех 270-ти, которых вы сейчас обозначили – это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анастасия ракова , москва, общество

Гинцбург объяснил случаи COVID-19 у участников испытаний вакцины

12:43 19.12.2020 (обновлено: 13:03 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Большая часть добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях вакцины "Спутник V" и заболевших коронавирусом, скорее всего, получили плацебо, не исключено, что им не успели дать второй компонент вакцины, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве заразились коронавирусом 273 человека, участвующих в пострегистрационных испытаниях, это около 1,5% от общего числа участников исследования.
"Я более чем уверен, что большая часть из тех 270-ти, которых вы сейчас обозначили – это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
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