https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590021297.html

Россия покроет потребности в вакцине от COVID-19, уверен Мурашко

Россия покроет потребности в вакцине от COVID-19, уверен Мурашко

Производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребность России в вакцине от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:02

2020-12-19T12:02

2020-12-19T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребность России в вакцине от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/mutatsiya-1590020893.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество