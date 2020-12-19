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Россия покроет потребности в вакцине от COVID-19, уверен Мурашко
Россия покроет потребности в вакцине от COVID-19, уверен Мурашко
Производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребность России в вакцине от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:02
2020-12-19T12:02
2020-12-19T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребность России в вакцине от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Производственные мощности сегодня вовлечены достаточно большие. Мы уверены в том, что производственные мощности в состоянии покрыть потребность нашей страны", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество