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В "Векторе" рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" рассказали о возможности ревакцинации "ЭпиВакКороной"

Государственный научный центр "Вектор", который разработал вакцину "ЭпиВакКорона", рассматривает возможность ее применения на детях, а также в качестве... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:55

2020-12-19T11:55

2020-12-19T12:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор", который разработал вакцину "ЭпиВакКорона", рассматривает возможность ее применения на детях, а также в качестве ревакцинации после других вакцин от COVID-19, заявил директор центра Ринат Максютов."Мы рассматриваем возможность ее применения в том числе для детского населения, но только после официально, конечно, проведенных клинических исследований на подростках. Высокий профиль безопасности – он обеспечивает также и возможность применения данной вакцины и в качестве ревакцинации, то есть, не только после нашей вакцины, но и после других вакцин", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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