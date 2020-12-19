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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590020397.html
Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса - проявление конкуренции, которая не всегда добросовестная, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:55
2020-12-19T11:55
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса - проявление конкуренции, которая не всегда добросовестная, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, на Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это - конкуренция. То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по "Спутнику" (вакцина от COVID - ред.) - это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, если коротко ответить - все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".В РФ не раз заявляли, что критика российской вакцины от коронавируса со стороны зарубежных коллег безосновательна, платформа, на которой создана вакцина, хорошо изучена.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19

11:55 19.12.2020
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса - проявление конкуренции, которая не всегда добросовестная, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, на Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это - конкуренция. То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по "Спутнику" (вакцина от COVID - ред.) - это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, если коротко ответить - все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
В РФ не раз заявляли, что критика российской вакцины от коронавируса со стороны зарубежных коллег безосновательна, платформа, на которой создана вакцина, хорошо изучена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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