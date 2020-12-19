https://ria.ru/20201219/vaktsina-1590020397.html

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19

Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19

Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса - проявление конкуренции, которая не всегда добросовестная, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:55

2020-12-19T11:55

2020-12-19T11:55

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Реакция на Западе на российскую вакцину от коронавируса - проявление конкуренции, которая не всегда добросовестная, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, на Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая. А потому, что она слишком хорошая становится. Все это - конкуренция. То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение, по "Спутнику" (вакцина от COVID - ред.) - это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей, если коротко ответить - все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал он в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".В РФ не раз заявляли, что критика российской вакцины от коронавируса со стороны зарубежных коллег безосновательна, платформа, на которой создана вакцина, хорошо изучена.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество