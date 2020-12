https://ria.ru/20201219/svadby-1590017065.html

Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2020 года

Выбор РИА Новости: главные свадьбы 2020 года

Пандемия коронавируса, охватившая мир в уходящем году и вторгшаяся во все сферы человеческой жизни, сказалась и на матримониальных планах как обычных людей, так

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса, охватившая мир в уходящем году и вторгшаяся во все сферы человеческой жизни, сказалась и на матримониальных планах как обычных людей, так и знаменитостей. Многие предпочли отложить торжественное мероприятие до лучших времен, чтобы отпраздновать его, как полагается. Кто-то предпочел ограничиться скромной церемонией.В уходящем году узами брака связали себя внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй принцесса Беатрис Йоркская и миллионер Эдоардо Мапелли Моцци, актриса Эмма Стоун и режиссер известного американского шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери, модель Наталья Водянова и французский предприниматель, миллиардер Антуан Арно. Узаконили свои отношения нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Алиса Знарок, певица Анна Седокова и латвийский форвард подмосковной баскетбольной команды "Химки" Янис Тимма. Отметились в списке молодоженов и звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон с голливудским продюсером, 74-летним Джоном Питерсом.Несмотря на пребывание в СИЗО и связанный с COVID карантин, второй раз женился бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов. Вышла замуж бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*.Свадьба в королевской семьеВ уходящем году связала себя узами брака внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй принцесса Беатрис Йоркская, в июле она вышла замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония была скромной, на ней присутствовали ближайшие родственники пары."Приватная свадебная церемония принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в 11 утра в пятницу, 17 июля, в Королевской часовне всех святых в Виндзоре. На небольшой церемонии присутствовали королева, герцог Эдинбургский (супруг Елизаветы Второй принц Филип – ред.) и ближайшие родственники. Свадьба прошла в соответствии со всеми рекомендациями правительства", - говорится в сообщении Букингемского дворца.Беатрис должна была выйти замуж в Лондоне еще 29 мая, однако свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.Бракосочетание в СИЗОБывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов женился в СИЗО "Лефортово" 25 марта."Члены ОНК посетили Абызова и выяснили, что он женился 25 марта в СИЗО "Лефортово", - рассказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.При этом ранее стало известно, что ФСИН наложила временный запрет на свидания с заключенными в СИЗО и колониях из-за распространения коронавируса. В учреждения УИС был категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела, а также тех, кто прибыл в страну в течение последних 14 дней из государств с распространением новой коронавирусной инфекции.Однако, отмечал Мельников, "Лефортово"- изолятор федерального подчинения, поэтому, вероятнее всего, короткие свидания могут быть не запрещены.Супругой Абызова стала бывшая стюардесса Валентина Григорьева....и под надзоромВ уходящем году вышла замуж и бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству" (террористическая группировка, запрещена в России). Избранником девушки стал ее адвокат Олег Елисеев, который сообщил о радостном событии на своей странице в Facebook."Друзья, только что состоялось мое бракосочетание с самой потрясающей девушкой на земле - Варвара Караулова. Я долго ждал того дня, когда я могу сказать, что по-настоящему счастлив. Я люблю тебя, Варя", - написал он.Молодоженам пришлось обойтись без медового месяца, и виной тому не пандемия: Караулова, ранее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, после условно-досрочного освобождения из колонии в 2019 году находится под административным надзором. Караулову-Иванову обязали отмечаться два раза в месяц в отделе МВД и не уходить из дома с десяти часов вечера до шести утра. Срок надзора установлен до 27 апреля 2029 года.Караулова пыталась обжаловать это решение в суде. Защита настаивала на отмене решения: по ее мнению, оно серьезно затрудняет жизнь девушке, которая после работы ездит заниматься волонтерской деятельностью в фонд "Вера" и регулярно навещает бабушку и дедушку. Кроме того, надзор, заявляет защита, из-за этого девушка не может съездить к родственникам за пределы Москвы."У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье. Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск", - доказывал в суде сам Олег Елисеев.Сама девушка заверила, что за год после освобождения у полиции к ней не было никаких нареканий. Прокурор, однако, счел, что наложенные на Александру-Варвару ограничения справедливы. Суд не стал менять срок надзора.Модель и миллиардерМодель Наталья Водянова и французский предприниматель, миллиардер Антуан Арно связали себя брачными узами в сентябре. По информации журнала Tatler, торжество прошло в парижской мэрии в присутствии мэра города Анн Идальго. При этом еще в феврале Водянова в интервью испанскому Elle рассказывала, что на свадьбу планируется пригласить около 300 человек. Но, судя по всему, из-за пандемии коронавируса паре пришлось довольствоваться более скромной церемонией.Модель и один из богатейших людей мира состоят в отношениях с 2011 года, у них уже двое сыновей. У Водяновой также есть трое детей от предыдущего брака.Без широкой огласкиАктриса Эмма Стоун и режиссер известного американского шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери сообщили о помолвке в декабре прошлого года. Свадьба была запланирована на март, но потом якобы была отложена из-за коронавируса.В сентябре в интернете появилась информация о том, что торжество все-таки состоялось, но тайно, об этом написала Daily Mail. Эмму и Дейва заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу, на пальцах обоих красовались обручальные кольца.В сентябре поженились певица Анна Седокова и латвийский форвард подмосковной баскетбольной команды "Химки" Янис Тимма. Пара также предпочла скрыть это событие от широкой общественности. Для Седоковой это третий брак, для Тиммы - второй. От предыдущих отношений у певицы трое детей - две дочери и сын, у спортсмена - сын.В ноябре вышла замуж певица Кети Топурия, ее избранником стал бизнесмен Лев Деньгов. О событии Топурия рассказала поклонникам в Instagram, спустя несколько дней опубликовав свадебные фотографии. Чуть ранее певица "сообщила" поклонникам о своей беременности, которая заметна в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви". Для певицы будущий малыш станет вторым - у нее уже есть дочь Оливия от брака со Львом Гейхманом.Ненадолго и неофициальноЗвезда "Спасателей Малибу" 52-летняя Памела Андерсон также не стала афишировать свою свадьбу с известным голливудским продюсером, 74-летним Джоном Питерсом, с которым она знакома уже более 30 лет. По данным СМИ, еще около 30 лет назад Питерс делал Памеле предложение, но тогда получил отказ.О своем союзе с Питерсом звезда сообщила в стихах. Брачная церемония прошла в Малибу в январе. Союз долго не просуществовал: по данным издания The Hollywood Reporter, спустя 12 дней Андерсон сделала заявление, в котором рассказала, что они с Питерсом решили некоторое время пожить отдельно, к тому же выяснилось, что пара так и не оформила союз официально и не получила свидетельство о браке.В кругу друзейВ августе вновь вышла замуж Светлана Бондарчук, бывший главред журнала Hello!, владелица PR-агентства, телеведущая. Ее избранником стал директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co, продюсер и композитор Сергей Харченко. Пара расписалась в Гагаринском ЗАГСе, а торжественное событие отмечалось в кругу друзей в ресторане на 62-м этаже башни "Федерация". За время торжества, как писали СМИ, Светлана сменила три наряда.Прежде чем узаконить отношения, Бондарчук и Харченко встречались около двух лет. Ранее Бондарчук 25 лет состояла в браке с Федором Бондарчуком, в котором родилось двое детей. У Харченко от предыдущих отношений есть дочь.Праздник - до лучших временВ уходящем году узами брака себя связали нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и Алиса Знарок, дочь известного хоккейного тренера Олега Знарока. Как и многие известные люди, пара сообщила о событии в соцсетях."Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее, и мы сможем увидеть всех наших друзей", – написала Знарок в ответ на вопрос пользователей Instagram о свадьбе.Панарин и Знарок познакомились в 2015 году, вместе с 2016 года. Предложение возлюбленной спортсмен сделал в прошлом году. Как Панарин рассказал ранее РИА Новости, это произошло в Санкт-Петербурге, в районе Дворцовой площади, где собираются уличные музыканты.* Террористическая группировка, запрещена в России

