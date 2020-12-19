https://ria.ru/20201219/stolknovenie-1590072835.html

В Туапсе столкнулись два иностранных судна

В Туапсе столкнулись два иностранных судна

Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-19T22:20

2020-12-19T22:20

2020-12-20T05:11

россия

туапсе

происшествия

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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.Инцидент произошел утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке двух грузовых судов. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания очевидцы сняли на видео, которое опубликовано в интернете.Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, а его место приписки – Порт-Вила, второе судно турецкое.

россия

туапсе

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туапсе, происшествия