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В Туапсе столкнулись два иностранных судна
В Туапсе столкнулись два иностранных судна
Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-19T22:20
2020-12-19T22:20
2020-12-20T05:11
россия
туапсе
происшествия
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СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.Инцидент произошел утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке двух грузовых судов. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания очевидцы сняли на видео, которое опубликовано в интернете.Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, а его место приписки – Порт-Вила, второе судно турецкое.
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россия, туапсе, происшествия
СОЧИ, 19 дек – РИА Новости. Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.
Инцидент произошел утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке двух грузовых судов. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания очевидцы сняли на видео, которое опубликовано в интернете.
"В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, а на другом повреждена центральная балка верхней палубы. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения никак не повлияли на движение судов. На месте работала следственно-оперативная группа туапсинского ЛОП. Проводится проверка", - пояснил представитель ведомства.
Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе
под флагом Вануату
, а его место приписки – Порт-Вила, второе судно турецкое.