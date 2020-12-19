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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201219/skoraya-1589992450.html
Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве
Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве
Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T00:29
2020-12-19T00:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
мурманская область
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".Амбулаторию посёлка посетили специалисты Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, которые ознакомились со структурой, оснащением амбулатории, а также работой ее специалистов, пояснили в пресс-службе.
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мурманская область, общество

Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

00:29 19.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
Амбулаторию посёлка посетили специалисты Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, которые ознакомились со структурой, оснащением амбулатории, а также работой ее специалистов, пояснили в пресс-службе.
"При первичной оценке мы установили, что ситуация представлена в ином формате. Оказание медицинской помощи по линии "скорой" соответствует всем установленным нормативам и приказам, в амбулатории работает замечательный врач Татьяна Александровна, которая хорошо знает и добросовестно выполняет свою работу. Имеются безусловно некоторые методические аспекты, но мы и были направлены для того, чтобы их устранить и помочь в решении этих проблем", - сказал заместитель директора Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Руслан Шепель, слова которого приводятся в сообщении.
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