https://ria.ru/20201219/skoraya-1589992450.html

Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве

Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T00:29

2020-12-19T00:29

2020-12-19T00:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

мурманская область

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".Амбулаторию посёлка посетили специалисты Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, которые ознакомились со структурой, оснащением амбулатории, а также работой ее специалистов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201218/izvinenie-1589925901.html

мурманская область

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мурманская область, общество