Оказание медпомощи в Алакуртти соответствует нормам, считают в Минздраве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Оказание скорой медицинской помощи в селе Алакуртти Мурманской области, о котором зашла речь на пресс-конференции президента, соответствует всем нормам, в амбулатории работает врач, которая хорошо знает свою работу, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В ходе большой пресс-конференции президента РФ житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
Амбулаторию посёлка посетили специалисты Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, которые ознакомились со структурой, оснащением амбулатории, а также работой ее специалистов, пояснили в пресс-службе.
"При первичной оценке мы установили, что ситуация представлена в ином формате. Оказание медицинской помощи по линии "скорой" соответствует всем установленным нормативам и приказам, в амбулатории работает замечательный врач Татьяна Александровна, которая хорошо знает и добросовестно выполняет свою работу. Имеются безусловно некоторые методические аспекты, но мы и были направлены для того, чтобы их устранить и помочь в решении этих проблем", - сказал заместитель директора Научно-исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Руслан Шепель, слова которого приводятся в сообщении.