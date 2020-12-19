https://ria.ru/20201219/shatdaun-1590000107.html
Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:24
2020-12-19T06:24
2020-12-19T06:24
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом.Срок финансирования федерального правительства истекал в пятницу в полночь (8.00 мск субботы), без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун - временное сокращение работы ряда федеральных органов власти.Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в конгрессе в воскресенье.
https://ria.ru/20190210/1550660743.html
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