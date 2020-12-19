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Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:24
2020-12-19T06:24
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом.Срок финансирования федерального правительства истекал в пятницу в полночь (8.00 мск субботы), без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун - временное сокращение работы ряда федеральных органов власти.Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в конгрессе в воскресенье.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун

06:24 19.12.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом.
Срок финансирования федерального правительства истекал в пятницу в полночь (8.00 мск субботы), без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун - временное сокращение работы ряда федеральных органов власти.
Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в конгрессе в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2019
10 февраля 2019, 20:28Приостановка работы правительства в США
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Дональд ТрампСШАВ мире
 
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