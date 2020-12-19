Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/pozhar-1589992981.html
В Москве потушили пожар в здании Мосгоргеотреста
В Москве потушили пожар в здании Мосгоргеотреста
Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T00:40
2020-12-19T00:46
мосгоргеотрест
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС столицы.Пожар произошел в пятницу вечером. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новости, что горение происходит в административном семиэтажном здании ГБУ Мосгоргеотрест. Отмечалось, что из здания выводили люди. Сведений о пострадавших не поступало. Городское МЧС сообщало о пожаре площадью 300 "квадратов". Прокуратура Москвы начала проверку. В 23.31 пожар был локализован."В 00.31 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.В настоящее время идет проливка здания, чтобы не допустить возникновения очагов пожара.Начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов ранее сообщил журналистам, что огонь был локализовали на площади 500 квадратных метров, и уточнил, что эвакуировано 40 человек. По его словам, погибших и пострадавших также нет.
https://ria.ru/20201218/angar-1589988538.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоргеотрест, москва, происшествия

В Москве потушили пожар в здании Мосгоргеотреста

00:40 19.12.2020 (обновлено: 00:46 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС столицы.
Пожар произошел в пятницу вечером. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новости, что горение происходит в административном семиэтажном здании ГБУ Мосгоргеотрест. Отмечалось, что из здания выводили люди. Сведений о пострадавших не поступало. Городское МЧС сообщало о пожаре площадью 300 "квадратов". Прокуратура Москвы начала проверку. В 23.31 пожар был локализован.
"В 00.31 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет проливка здания, чтобы не допустить возникновения очагов пожара.
Начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов ранее сообщил журналистам, что огонь был локализовали на площади 500 квадратных метров, и уточнил, что эвакуировано 40 человек. По его словам, погибших и пострадавших также нет.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 22:53
В Подмосковье при пожаре обрушился ангар
 
МосгоргеотрестМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10Госдеп объяснил прекращение работы двух консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния