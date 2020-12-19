https://ria.ru/20201219/pozhar-1589992981.html

В Москве потушили пожар в здании Мосгоргеотреста

В Москве потушили пожар в здании Мосгоргеотреста

Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T00:40

2020-12-19T00:40

2020-12-19T00:46

мосгоргеотрест

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС столицы.Пожар произошел в пятницу вечером. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА Новости, что горение происходит в административном семиэтажном здании ГБУ Мосгоргеотрест. Отмечалось, что из здания выводили люди. Сведений о пострадавших не поступало. Городское МЧС сообщало о пожаре площадью 300 "квадратов". Прокуратура Москвы начала проверку. В 23.31 пожар был локализован."В 00.31 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.В настоящее время идет проливка здания, чтобы не допустить возникновения очагов пожара.Начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов ранее сообщил журналистам, что огонь был локализовали на площади 500 квадратных метров, и уточнил, что эвакуировано 40 человек. По его словам, погибших и пострадавших также нет.

https://ria.ru/20201218/angar-1589988538.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосгоргеотрест, москва, происшествия