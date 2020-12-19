https://ria.ru/20201219/pogoda-1590003457.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, осадки в снега ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:43
2020-12-19T08:43
2020-12-19T08:44
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки в снега ожидают москвичей в субботу, температура воздуха в столице до минус трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Будет облачно, кратковременный снег. Температура в городе минус один - минус три, от нуля до минус пять в Подмосковье. Очень хорошая, мягкая, снежная с зимними морозами погода", - сказал Тишковец.По его словам, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров скорее всего сохранится в пределах 10-12 сантиметров.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20201216/mars-1589411528.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество