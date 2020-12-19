Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201219/pirotekhnika-1590024795.html
Производитель пиротехники напомнил о правилах использования хлопушек
Производитель пиротехники напомнил о правилах использования хлопушек
Зажигать бенгальские огни и хлопушки дома можно, но все-таки ради пожарной безопасности рекомендуется делать это на улице, заявил журналистам заместитель... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:26
2020-12-19T12:26
новый год—2021
пиротехника
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/91460/17/914601747_0:446:2763:2000_1920x0_80_0_0_1bc283b243ea38bfe8d82ea05351ca90.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Зажигать бенгальские огни и хлопушки дома можно, но все-таки ради пожарной безопасности рекомендуется делать это на улице, заявил журналистам заместитель гендиректора НИИ прикладной химии (НИИПХ, ведущее российское предприятие по разработке военной и гражданской пиротехники) Артем Муранов."Пиротехнику первого класса опасности мы рекомендуем использовать на улице", - сказал он.Муранов пояснил, что правила пожарной безопасности не запрещают зажигать бенгальские огни в помещениях, но такие изделия являются источниками открытого огня, а при их применении образуется "определенный осадок, который летит от прогоревшего материала". Этот осадок потом придется убирать.Кроме того, бенгальская свеча сохраняет высокую температуру какое-то время после того, как прогорит. На улице ее, по словам Муранова, можно затушить и охладить "в сугроб", дома же придется бежать, к примеру, в санузел."То же самое с хлопушками. Зрелищный эффект от хлопушки – красивый разлет конфетти. А потом это все красиво сметать веником в совок, наверное, тоже не очень", - добавил заместитель гендиректора.Он пояснил, что развлекательная пиротехника, доступная в специализированных магазинах, делится на три класса в зависимости от радиуса опасной зоны. Первый класс опасности, куда входят бенгальские огни и хлопушки, имеет радиус опасной зоны 50 сантиметров. Пиротехнику второго класса, с радиусом опасной зоны до пяти метров, нельзя запускать с рук – это "различные фонтаны, бабочки, летающие тарелки, петарды". Пиротехника третьего класса, является самым большим сегментом. В основном он представлен батареями салютов или мини-ракетами с радиусом опасной зоны 30 метров.Как пояснили в холдинге "Технодинамика", в который входит НИИПХ, в институте освоили серийное производство более 1,5 тысячи высотных и парковых фейерверков. В 2020 году НИИПХ продал бытовой и профессиональной (используемой на государственных праздниках и торжествах) пиротехники на 180 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201219/salyut-1590022393.html
https://ria.ru/20201216/pirotekhnika-1589436249.html
https://ria.ru/20200925/pirotekhnika-1577786109.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/91460/17/914601747_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b5ee9b96fae7dbe8d9f7f9d91e30a714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пиротехника, общество

Производитель пиротехники напомнил о правилах использования хлопушек

12:26 19.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники в Москве
Продажа пиротехники в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Зажигать бенгальские огни и хлопушки дома можно, но все-таки ради пожарной безопасности рекомендуется делать это на улице, заявил журналистам заместитель гендиректора НИИ прикладной химии (НИИПХ, ведущее российское предприятие по разработке военной и гражданской пиротехники) Артем Муранов.
"Пиротехнику первого класса опасности мы рекомендуем использовать на улице", - сказал он.
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 12:12Новый год—2021
Производитель пиротехники рассказал, как выбрать салют
Муранов пояснил, что правила пожарной безопасности не запрещают зажигать бенгальские огни в помещениях, но такие изделия являются источниками открытого огня, а при их применении образуется "определенный осадок, который летит от прогоревшего материала". Этот осадок потом придется убирать.
Кроме того, бенгальская свеча сохраняет высокую температуру какое-то время после того, как прогорит. На улице ее, по словам Муранова, можно затушить и охладить "в сугроб", дома же придется бежать, к примеру, в санузел.
"То же самое с хлопушками. Зрелищный эффект от хлопушки – красивый разлет конфетти. А потом это все красиво сметать веником в совок, наверное, тоже не очень", - добавил заместитель гендиректора.
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 10:06
В ЕР предложили наказывать за нарушение правил использования пиротехники
Он пояснил, что развлекательная пиротехника, доступная в специализированных магазинах, делится на три класса в зависимости от радиуса опасной зоны. Первый класс опасности, куда входят бенгальские огни и хлопушки, имеет радиус опасной зоны 50 сантиметров. Пиротехнику второго класса, с радиусом опасной зоны до пяти метров, нельзя запускать с рук – это "различные фонтаны, бабочки, летающие тарелки, петарды". Пиротехника третьего класса, является самым большим сегментом. В основном он представлен батареями салютов или мини-ракетами с радиусом опасной зоны 30 метров.
Как пояснили в холдинге "Технодинамика", в который входит НИИПХ, в институте освоили серийное производство более 1,5 тысячи высотных и парковых фейерверков. В 2020 году НИИПХ продал бытовой и профессиональной (используемой на государственных праздниках и торжествах) пиротехники на 180 миллионов рублей.
Рейд по точкам торговли пиротехникой - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:56
В России запретят использовать пиротехнику во время митингов
 
Новый год—2021ПиротехникаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россияне назвали лучший подарок на праздник
08:06Астроном назвал дату великого соединения Юпитера и Сатурна
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
Лента новостейМолния