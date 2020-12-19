https://ria.ru/20201219/pirotekhnika-1590024795.html

Производитель пиротехники напомнил о правилах использования хлопушек

Производитель пиротехники напомнил о правилах использования хлопушек

Зажигать бенгальские огни и хлопушки дома можно, но все-таки ради пожарной безопасности рекомендуется делать это на улице, заявил журналистам заместитель... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:26

2020-12-19T12:26

2020-12-19T12:26

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пиротехника

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Зажигать бенгальские огни и хлопушки дома можно, но все-таки ради пожарной безопасности рекомендуется делать это на улице, заявил журналистам заместитель гендиректора НИИ прикладной химии (НИИПХ, ведущее российское предприятие по разработке военной и гражданской пиротехники) Артем Муранов."Пиротехнику первого класса опасности мы рекомендуем использовать на улице", - сказал он.Муранов пояснил, что правила пожарной безопасности не запрещают зажигать бенгальские огни в помещениях, но такие изделия являются источниками открытого огня, а при их применении образуется "определенный осадок, который летит от прогоревшего материала". Этот осадок потом придется убирать.Кроме того, бенгальская свеча сохраняет высокую температуру какое-то время после того, как прогорит. На улице ее, по словам Муранова, можно затушить и охладить "в сугроб", дома же придется бежать, к примеру, в санузел."То же самое с хлопушками. Зрелищный эффект от хлопушки – красивый разлет конфетти. А потом это все красиво сметать веником в совок, наверное, тоже не очень", - добавил заместитель гендиректора.Он пояснил, что развлекательная пиротехника, доступная в специализированных магазинах, делится на три класса в зависимости от радиуса опасной зоны. Первый класс опасности, куда входят бенгальские огни и хлопушки, имеет радиус опасной зоны 50 сантиметров. Пиротехнику второго класса, с радиусом опасной зоны до пяти метров, нельзя запускать с рук – это "различные фонтаны, бабочки, летающие тарелки, петарды". Пиротехника третьего класса, является самым большим сегментом. В основном он представлен батареями салютов или мини-ракетами с радиусом опасной зоны 30 метров.Как пояснили в холдинге "Технодинамика", в который входит НИИПХ, в институте освоили серийное производство более 1,5 тысячи высотных и парковых фейерверков. В 2020 году НИИПХ продал бытовой и профессиональной (используемой на государственных праздниках и торжествах) пиротехники на 180 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201219/salyut-1590022393.html

https://ria.ru/20201216/pirotekhnika-1589436249.html

https://ria.ru/20200925/pirotekhnika-1577786109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пиротехника, общество