https://ria.ru/20201219/peredelkino-1589984400.html

Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино

Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино

Обновленный Дом творчества Переделкино вместе с проектом "Сказки на дому" проведет первую "Конференцию сказочников", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T05:47

2020-12-19T05:47

2020-12-19T05:47

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переделкино

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Обновленный Дом творчества Переделкино вместе с проектом "Сказки на дому" проведет первую "Конференцию сказочников", сообщает пресс-служба."Мы соберем создателей сказок, экспертов по фольклору, психологии и философии, чтобы понять, какие новые задачи стоят перед сказками, существуют ли этические нормы сказочных пространств, какое значение играют сказки для воспитания следующего, "экологичного" поколения. Среди центральных тем — роль женщины в сказках, вопросы новой этики, трансформация мифических архетипов, практическая реализация новых сказочных сценариев, сказочные мотивы как прием психотерапии и другие", — говорится в сообщении пресс-службы.Параллельно с конференцией пройдут открытые чтения "Сказок на дому". Свои любимые произведения прочитают Григорий Служитель, Евгения Борзых, Варвара Чиркина, Мириам Сехон и другие. Мероприятие пройдет онлайн, за прямой трансляцией можно следить по ссылке. Расписание лекций выложено в инстаграме проекта "Сказки на дому".

https://ria.ru/20200428/1570513330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, переделкино