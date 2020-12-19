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Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
Обновленный Дом творчества Переделкино вместе с проектом "Сказки на дому" проведет первую "Конференцию сказочников", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:47
2020-12-19T05:47
2020-12-19T05:47
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Обновленный Дом творчества Переделкино вместе с проектом "Сказки на дому" проведет первую "Конференцию сказочников", сообщает пресс-служба."Мы соберем создателей сказок, экспертов по фольклору, психологии и философии, чтобы понять, какие новые задачи стоят перед сказками, существуют ли этические нормы сказочных пространств, какое значение играют сказки для воспитания следующего, "экологичного" поколения. Среди центральных тем — роль женщины в сказках, вопросы новой этики, трансформация мифических архетипов, практическая реализация новых сказочных сценариев, сказочные мотивы как прием психотерапии и другие", — говорится в сообщении пресс-службы.Параллельно с конференцией пройдут открытые чтения "Сказок на дому". Свои любимые произведения прочитают Григорий Служитель, Евгения Борзых, Варвара Чиркина, Мириам Сехон и другие. Мероприятие пройдет онлайн, за прямой трансляцией можно следить по ссылке. Расписание лекций выложено в инстаграме проекта "Сказки на дому".
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РИА Новости
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новости культуры, музеи, переделкино
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости
. Обновленный Дом творчества Переделкино вместе с проектом "Сказки на дому"
проведет первую "Конференцию сказочников", сообщает пресс-служба.
"Мы соберем создателей сказок, экспертов по фольклору, психологии и философии, чтобы понять, какие новые задачи стоят перед сказками, существуют ли этические нормы сказочных пространств, какое значение играют сказки для воспитания следующего, "экологичного" поколения. Среди центральных тем — роль женщины в сказках, вопросы новой этики, трансформация мифических архетипов, практическая реализация новых сказочных сценариев, сказочные мотивы как прием психотерапии и другие", — говорится в сообщении пресс-службы.
Параллельно с конференцией пройдут открытые чтения "Сказок на дому". Свои любимые произведения прочитают Григорий Служитель, Евгения Борзых, Варвара Чиркина, Мириам Сехон и другие.
Мероприятие пройдет онлайн, за прямой трансляцией можно следить по ссылке
. Расписание лекций выложено в инстаграме проекта "Сказки на дому
".