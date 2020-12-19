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Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.
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Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем. Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления ему жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.
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353
60
видео, видео
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.
2020-12-19T16:04
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Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске

16:04 19.12.2020
 
Читать ria.ru в
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.
Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.
 
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