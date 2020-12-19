https://ria.ru/20201219/novoyavlennye-rodstvenniki-obobrali-detdomovtsa-s-dtsp-v-chelyabinske-1590043939.html

Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске

Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске

Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.

2020-12-19T16:04

2020-12-19T16:04

2020-12-19T16:04

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Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем. Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления ему жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды. 2020-12-19T16:04 true PT3M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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