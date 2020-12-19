https://ria.ru/20201219/novoyavlennye-rodstvenniki-obobrali-detdomovtsa-s-dtsp-v-chelyabinske-1590043939.html
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.
2020-12-19T16:04
2020-12-19T16:04
2020-12-19T16:04
видео
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Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590043758_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b3366747f47b2d99baef371c5017575a.jpg
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем. Его делом занялась старший помощник прокурора и добилась предоставления ему жилья. Узнав о судьбе Олега, ему стали помогать челябинцы: с ремонтом, с приготовлением еды. Еще новые друзья исполнили мечту Олега: они вместе посетили матч любимой хоккейной команды.
2020-12-19T16:04
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PT3M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.
2020-12-19T16:04
true
PT3M06S
Новоявленные родственники обобрали детдомовца с ДЦП в Челябинске
Олег почти всю свою жизнь провел в детдоме. При рождении ему поставили диагноз ДЦП, и мать сразу же от него отказалась. В 18 лет Олега нашел брат и познакомил его с родной матерью. Новоявленные родственники уговорили его купить квартиру на скопленные им деньги по инвалидности и оформили на себя. Олег остался ни с чем.