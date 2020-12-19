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В Москве откроют движение по обновленной части Большого Каменного моста
В Москве откроют движение по обновленной части Большого Каменного моста
Движение открывают в субботу по обновленной части Большого Каменного моста в центре Москвы, полностью мост планируется открыть после реконструкции до конца 2021 РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:34
2020-12-19T10:34
2020-12-19T10:37
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Движение открывают в субботу по обновленной части Большого Каменного моста в центре Москвы, полностью мост планируется открыть после реконструкции до конца 2021 года, сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году."Первая половина дорожного полотна готова, и сегодня мы открываем движение по отремонтированной части", - сказал Бирюков. Он отметил, что ремонт первой части моста завершен досрочно."Работы идут со значительным опережением графика, и мы полагаем, что до конца 2021 года, а может и раньше, работы на второй части, она больше, будут выполнены ", - заявил Бирюков.По его словам, за прошедшие 10 лет в столице примерно половина мостовых сооружений приведены в нормальное техническое состояние.
https://ria.ru/20201116/remont-1584766324.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Движение открывают в субботу по обновленной части Большого Каменного моста в центре Москвы
, полностью мост планируется открыть после реконструкции до конца 2021 года, сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году.
"Первая половина дорожного полотна готова, и сегодня мы открываем движение по отремонтированной части", - сказал Бирюков. Он отметил, что ремонт первой части моста завершен досрочно.
"Работы идут со значительным опережением графика, и мы полагаем, что до конца 2021 года, а может и раньше, работы на второй части, она больше, будут выполнены ", - заявил Бирюков.
По его словам, за прошедшие 10 лет в столице примерно половина мостовых сооружений приведены в нормальное техническое состояние.