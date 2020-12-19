https://ria.ru/20201219/most-1590012381.html

В Москве откроют движение по обновленной части Большого Каменного моста

В Москве откроют движение по обновленной части Большого Каменного моста

Движение открывают в субботу по обновленной части Большого Каменного моста в центре Москвы, полностью мост планируется открыть после реконструкции до конца 2021 РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:34

2020-12-19T10:34

2020-12-19T10:37

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Движение открывают в субботу по обновленной части Большого Каменного моста в центре Москвы, полностью мост планируется открыть после реконструкции до конца 2021 года, сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году."Первая половина дорожного полотна готова, и сегодня мы открываем движение по отремонтированной части", - сказал Бирюков. Он отметил, что ремонт первой части моста завершен досрочно."Работы идут со значительным опережением графика, и мы полагаем, что до конца 2021 года, а может и раньше, работы на второй части, она больше, будут выполнены ", - заявил Бирюков.По его словам, за прошедшие 10 лет в столице примерно половина мостовых сооружений приведены в нормальное техническое состояние.

https://ria.ru/20201116/remont-1584766324.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва