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https://ria.ru/20201219/mks-1590056981.html
Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор, заявил эксперт
Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор, заявил эксперт
Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T18:15
2020-12-19T18:15
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, предположил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что специалисты считают маловероятными версии появления трещины из-за усталости металла корпуса камеры или жестких стыковок кораблей к модулю "Звезда", или коррекций орбиты станции с помощью двигателей модуля."Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда", - сказал Хохлов РИА Новости.Он напомнил, что автоматическая стыковка "Союза МС-14" с роботом к модулю "Поиск" не состоялась вследствие того, что на МКС оказался неподключённым один из кабелей системы сближения "Курс"."В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Фёдора" через узкую промежуточную камеру. Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе", - пояснил эксперт.Первый российский антропоморфный робот "Фёдор" был доставлен на станцию в августе 2019 года на "Союзе МС-14" и в сентябре после проведения экспериментов с ним на МКС на том же корабле возвращён на Землю.В настоящее время экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда". Для этого "протекающий" отсек обтягивается плёнкой, чтобы сократить его объём и за счёт увеличения скорости падения давления обнаружить течь.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201011/kosmonavt-1579296689.html
https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор, заявил эксперт

18:15 19.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобот Федор в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, предположил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что специалисты считают маловероятными версии появления трещины из-за усталости металла корпуса камеры или жестких стыковок кораблей к модулю "Звезда", или коррекций орбиты станции с помощью двигателей модуля.
"Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда", - сказал Хохлов РИА Новости.
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Он напомнил, что автоматическая стыковка "Союза МС-14" с роботом к модулю "Поиск" не состоялась вследствие того, что на МКС оказался неподключённым один из кабелей системы сближения "Курс".
"В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Фёдора" через узкую промежуточную камеру. Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе", - пояснил эксперт.
Первый российский антропоморфный робот "Фёдор" был доставлен на станцию в августе 2019 года на "Союзе МС-14" и в сентябре после проведения экспериментов с ним на МКС на том же корабле возвращён на Землю.
В настоящее время экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда". Для этого "протекающий" отсек обтягивается плёнкой, чтобы сократить его объём и за счёт увеличения скорости падения давления обнаружить течь.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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