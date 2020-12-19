https://ria.ru/20201219/krematsiya-1590053401.html
В РПЦ не откажут похоронить покойного после кремации, заявил митрополит
В РПЦ не откажут похоронить покойного после кремации, заявил митрополит
В Русской православной церкви не могут отказать родственнику умершего в захоронении праха после кремации, однако она является нарушением православной традиции,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-19T18:00
2020-12-19T18:00
2020-12-20T01:06
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви не могут отказать родственнику умершего в захоронении праха после кремации, однако она является нарушением православной традиции, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."(Русская – ред.) православная церковь не отказывает в погребении человека, чье тело было кремировано. Но кремация является нарушением многовековой православной традиции, и об этом всякий православный человек должен знать",- сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что в православной традиции существует "очень уважительное и благоговейное отношение к телу человека, и это отношение распространяется на тело умершего"."Именно вокруг тела умершего человека собираются родственники, когда совершается отпевание. После отпевания они вместе со священником провожают тело на кладбище, а затем в соответствии с библейскими словами "яко земля еси и в землю отыдеши" тело предается земле. Так следует поступать с телом умершего человека по православной традиции", - подчеркнул иерарх.При этом, по его словам, из этого правила могут быть исключения, например, "в странах, где не хватает места для захоронения или где существуют правила, требующие обязательной кремации".
https://ria.ru/20201217/tresh_strim-1589777835.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви не могут отказать родственнику умершего в захоронении праха после кремации, однако она является нарушением православной традиции, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"(Русская – ред.) православная церковь не отказывает в погребении человека, чье тело было кремировано. Но кремация является нарушением многовековой православной традиции, и об этом всякий православный человек должен знать",- сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что в православной традиции существует "очень уважительное и благоговейное отношение к телу человека, и это отношение распространяется на тело умершего".
"Именно вокруг тела умершего человека собираются родственники, когда совершается отпевание. После отпевания они вместе со священником провожают тело на кладбище, а затем в соответствии с библейскими словами "яко земля еси и в землю отыдеши" тело предается земле. Так следует поступать с телом умершего человека по православной традиции", - подчеркнул иерарх.
При этом, по его словам, из этого правила могут быть исключения, например, "в странах, где не хватает места для захоронения или где существуют правила, требующие обязательной кремации".