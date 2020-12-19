https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590024139.html

В "Векторе" рассказали об анализе геномов коронавируса

В "Векторе" рассказали об анализе геномов коронавируса

Анализ геномов нового коронавируса показывает, что вирус природный, а не созданный человеком, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:22

2020-12-19T12:22

2020-12-19T12:22

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d42acd24a22851456884bdb7715056b7.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса показывает, что вирус природный, а не созданный человеком, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Я считаю, что новый коронавирус – это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество