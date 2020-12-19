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В "Векторе" рассказали об анализе геномов коронавируса
В "Векторе" рассказали об анализе геномов коронавируса
Анализ геномов нового коронавируса показывает, что вирус природный, а не созданный человеком, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:22
2020-12-19T12:22
2020-12-19T12:22
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Анализ геномов нового коронавируса показывает, что вирус природный, а не созданный человеком, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Я считаю, что новый коронавирус – это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе", - сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество