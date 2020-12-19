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Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:52
2020-12-19T10:52
2020-12-19T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ (0,3%), 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%)", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО
(0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ (0,3%), 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%)", - говорится в сообщении.
Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.