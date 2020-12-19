https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590014139.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:52

2020-12-19T10:52

2020-12-19T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ (0,3%), 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%)", - говорится в сообщении.Темп прироста 0,7% отмечен в Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Оренбургской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Дагестане, Краснодарском крае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество