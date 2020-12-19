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В Москве еще 5925 человек вылечились от COVID-19
В Москве еще 5925 человек вылечились от COVID-19
Еще 5925 пациентов вылечились от COVID-19 в столице, общее число составило почти 563 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:05
2020-12-19T09:05
2020-12-19T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Еще 5925 пациентов вылечились от COVID-19 в столице, общее число составило почти 563 тысячи человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5925 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 562 953", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество