https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590000630.html

Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:32

2020-12-19T06:32

2020-12-19T06:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на коронавирус, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте краевого правительства.Ранее при въезде на Камчатку от россиян требовалось либо пройти тестирование в течение трёх дней после прибытия на полуостров, либо сразу предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. В регионе сейчас действует ряд ограничительных мер: установлен обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия (кроме мероприятий на открытом воздухе) и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.В Камчатском крае за сутки зафиксирован 77 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 9168 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 8027 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 82 пациента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

камчатский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край, общество