Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на коронавирус, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте краевого правительства.
Ранее при въезде на Камчатку от россиян требовалось либо пройти тестирование в течение трёх дней после прибытия на полуостров, либо сразу предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. В регионе сейчас действует ряд ограничительных мер: установлен обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия (кроме мероприятий на открытом воздухе) и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
"Обязать граждан РФ при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов РФ предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края", - говорится в документе.
В Камчатском крае за сутки зафиксирован 77 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 9168 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 8027 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 82 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.