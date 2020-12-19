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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590000630.html
Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:32
2020-12-19T06:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на коронавирус, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте краевого правительства.Ранее при въезде на Камчатку от россиян требовалось либо пройти тестирование в течение трёх дней после прибытия на полуостров, либо сразу предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. В регионе сейчас действует ряд ограничительных мер: установлен обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия (кроме мероприятий на открытом воздухе) и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.В Камчатском крае за сутки зафиксирован 77 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 9168 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 8027 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 82 пациента. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, камчатский край, общество

Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

06:32 19.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Все пассажиры авиарейсов, прибывающих на Камчатку из других регионов РФ, теперь должны иметь на руках справку об отрицательном результате тестирования на коронавирус, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте краевого правительства.
Ранее при въезде на Камчатку от россиян требовалось либо пройти тестирование в течение трёх дней после прибытия на полуостров, либо сразу предоставить справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. В регионе сейчас действует ряд ограничительных мер: установлен обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия (кроме мероприятий на открытом воздухе) и нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых, введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
"Обязать граждан РФ при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов РФ предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края", - говорится в документе.
В Камчатском крае за сутки зафиксирован 77 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе COVID-19 был выявлен у 9168 человек. С начала пандемии в крае выздоровели 8027 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции на Камчатке умерли 82 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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