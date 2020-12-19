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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201219/kitay-1590042665.html
На Центральном совещании по экономике КНР намечен курс на 2021 год
На Центральном совещании по экономике КНР намечен курс на 2021 год
Глава Китая Си Цзиньпин в ходе ежегодного Центрального совещания по экономической работе, проходившего 16 по 18 декабря в Пекине, выступил с программной речью,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T15:44
2020-12-19T15:44
россия-китай: главное
си цзиньпин
пекин
китай
в мире
экономика
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Глава Китая Си Цзиньпин в ходе ежегодного Центрального совещания по экономической работе, проходившего 16 по 18 декабря в Пекине, выступил с программной речью, в которой подвел итоги экономической работы в 2020 году и определил основные векторы развития Китая в 2021 году.Несмотря на вызовы и трудности, Китай стал единственной страной из числа ведущих мировых экономик, в которой наблюдается положительный экономический рост; в стране были достигнуты значимые достижения в предотвращении крупных рисков, приняты адресные меры по ликвидации бедности и в сфере предотвращения загрязнения. Участники совещания заявили о скором выполнении главных задач и целей "13-й пятилетки", а также о достижении показателей среднезажиточного общества.Во внешнем мире сложился целый комплекс неопределенностей, поэтому основа для восстановления китайской экономики остается непрочной. В следующем году в мировой экономике продолжится трудный период, который осложнится пандемией коронавирусной инфекции. Все вышеуказанные факторы нельзя игнорировать, подчеркнули на совещании.По мнению участников совещания, несмотря на это, Китай в обозримом будущем в полной мере достигнет среднезажиточного общества, что станет новым стартом для дальнейшего развития.На совещании были озвучены восемь главных аспектов экономической работы в 2021 году: Усиление стратегического научно-технического потенциала; Повышение способности самоконтроля производственной цепи и цепочки поставок; Активное расширение внутреннего спроса; Всестороннее продвижение реформ и открытости; Разрешение проблемы посевов и пахотных земель; Усиленная антимонопольная политика, борьба с беспорядочной экспансией капитала; Разрешение проблемы жилья в больших городах; Достижение установок по сокращению выбросов углерода и его нейтрализации.Выдвинута мера по увеличению потребления и наращиванию эффективных инвестиций с целью улучшения благосостояния населения.В области гарантии прав и интересов - принято решение об усовершенствовании правовой базы, касающейся монополии предприятий, контроля за сбором и использованием данных, защиты прав и интересов потребителей и др.В области ренты и налогообложения - на нынешнем совещании выдвинута инициатива снижения налогов при сдаче в аренду жилья и помещений, а также урегулирования арендной платы. По мнению участников совещания, путем сокращения налогов и сборов следует придать стимул развитию малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589869296.html
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
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си цзиньпин, пекин, китай, в мире, экономика

На Центральном совещании по экономике КНР намечен курс на 2021 год

15:44 19.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Глава Китая Си Цзиньпин в ходе ежегодного Центрального совещания по экономической работе, проходившего 16 по 18 декабря в Пекине, выступил с программной речью, в которой подвел итоги экономической работы в 2020 году и определил основные векторы развития Китая в 2021 году.
Несмотря на вызовы и трудности, Китай стал единственной страной из числа ведущих мировых экономик, в которой наблюдается положительный экономический рост; в стране были достигнуты значимые достижения в предотвращении крупных рисков, приняты адресные меры по ликвидации бедности и в сфере предотвращения загрязнения. Участники совещания заявили о скором выполнении главных задач и целей "13-й пятилетки", а также о достижении показателей среднезажиточного общества.
Во внешнем мире сложился целый комплекс неопределенностей, поэтому основа для восстановления китайской экономики остается непрочной. В следующем году в мировой экономике продолжится трудный период, который осложнится пандемией коронавирусной инфекции. Все вышеуказанные факторы нельзя игнорировать, подчеркнули на совещании.
По мнению участников совещания, несмотря на это, Китай в обозримом будущем в полной мере достигнет среднезажиточного общества, что станет новым стартом для дальнейшего развития.
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На совещании были озвучены восемь главных аспектов экономической работы в 2021 году: Усиление стратегического научно-технического потенциала; Повышение способности самоконтроля производственной цепи и цепочки поставок; Активное расширение внутреннего спроса; Всестороннее продвижение реформ и открытости; Разрешение проблемы посевов и пахотных земель; Усиленная антимонопольная политика, борьба с беспорядочной экспансией капитала; Разрешение проблемы жилья в больших городах; Достижение установок по сокращению выбросов углерода и его нейтрализации.
Выдвинута мера по увеличению потребления и наращиванию эффективных инвестиций с целью улучшения благосостояния населения.
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В области гарантии прав и интересов - принято решение об усовершенствовании правовой базы, касающейся монополии предприятий, контроля за сбором и использованием данных, защиты прав и интересов потребителей и др.
В области ренты и налогообложения - на нынешнем совещании выдвинута инициатива снижения налогов при сдаче в аренду жилья и помещений, а также урегулирования арендной платы. По мнению участников совещания, путем сокращения налогов и сборов следует придать стимул развитию малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
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