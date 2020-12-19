https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590047156.html
Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США
Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США
Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:34
2020-12-19T16:34
2020-12-19T16:34
нато
дмитрий песков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_d5ed97cedc2d1b5215b343df24d6e3a0.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя организации."На данный момент в (компьютерных - ред.) сетях НАТО не найдено доказательств взлома. Наши эксперты продолжают оценивать ситуацию с тем, чтобы установить и устранить любые потенциальные угрозы для наших сетей", - заявил агентству представитель НАТО.По его словам, в штаб-квартире НАТО используется программное обеспечение фирмы SolarWinds, которое пострадало от атаки хакеров в США.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20201218/kiberataka-1589840700.html
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f369b8a8260fbf33e9a53fe5ff61957a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дмитрий песков, москва, сша, в мире
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Специалисты НАТО
проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США
, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на представителя организации.
"На данный момент в (компьютерных - ред.) сетях НАТО не найдено доказательств взлома. Наши эксперты продолжают оценивать ситуацию с тем, чтобы установить и устранить любые потенциальные угрозы для наших сетей", - заявил агентству представитель НАТО.
По его словам, в штаб-квартире НАТО используется программное обеспечение фирмы SolarWinds, которое пострадало от атаки хакеров в США.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.