https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590047156.html

Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США

Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США

Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:34

2020-12-19T16:34

2020-12-19T16:34

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сша

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя организации."На данный момент в (компьютерных - ред.) сетях НАТО не найдено доказательств взлома. Наши эксперты продолжают оценивать ситуацию с тем, чтобы установить и устранить любые потенциальные угрозы для наших сетей", - заявил агентству представитель НАТО.По его словам, в штаб-квартире НАТО используется программное обеспечение фирмы SolarWinds, которое пострадало от атаки хакеров в США.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20201218/kiberataka-1589840700.html

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, дмитрий песков, москва, сша, в мире