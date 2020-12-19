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Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США
Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США
Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T16:34
2020-12-19T16:34
нато
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя организации."На данный момент в (компьютерных - ред.) сетях НАТО не найдено доказательств взлома. Наши эксперты продолжают оценивать ситуацию с тем, чтобы установить и устранить любые потенциальные угрозы для наших сетей", - заявил агентству представитель НАТО.По его словам, в штаб-квартире НАТО используется программное обеспечение фирмы SolarWinds, которое пострадало от атаки хакеров в США.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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353
60
нато, дмитрий песков, москва, сша, в мире

Эксперты проверяют компьютерные системы НАТО после кибератаки в США

16:34 19.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Специалисты НАТО проводят проверку компьютерных систем альянса после масштабной кибератаки на госведомства США, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя организации.
"На данный момент в (компьютерных - ред.) сетях НАТО не найдено доказательств взлома. Наши эксперты продолжают оценивать ситуацию с тем, чтобы установить и устранить любые потенциальные угрозы для наших сетей", - заявил агентству представитель НАТО.
По его словам, в штаб-квартире НАТО используется программное обеспечение фирмы SolarWinds, которое пострадало от атаки хакеров в США.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.
Программирование - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 09:45
В "Ростелекоме" оценили затраты хакеров на кибератаки
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
 
НАТОДмитрий ПесковМоскваСШАВ мире
 
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