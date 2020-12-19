https://ria.ru/20201219/khakery-1589998226.html

В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак

В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) изучает возможное влияние на британские ведомства приписываемых хакерам из России кибератак на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T04:53

2020-12-19T04:53

2020-12-19T04:53

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великобритания

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) изучает возможное влияние на британские ведомства приписываемых хакерам из России кибератак на государственные учреждения в США, сообщил начальник оперативного управления организации Пол Чичестер.По его словам, NCSC работает над снижением возможных рисков, вызванных кибератакой, для британских учреждений. Он также призвал компании, использующие программное обеспечение фирмы SolarWinds, предпринять необходимые меры безопасности.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.

https://ria.ru/20201218/kiberbezopasnost-1589645204.html

россия

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россия, великобритания, в мире