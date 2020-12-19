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https://ria.ru/20201219/eminem-1589959166.html
Эминем неожиданно выложил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by"
Эминем неожиданно выложил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by"
Эминем выпустил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by", а также клип на одну из его песен под названием "GNAT". РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T02:17
2020-12-19T02:17
культура
музыка
новости культуры
маршалл брюс мэтерс (эминем)
великобритания
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Эминем выпустил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by", а также клип на одну из его песен под названием "GNAT".Сторона Б состоит только из новых треков.Поклонники подозревали, что Эминем собирается их чем-то удивить, поскольку в Сеть 15 декабря просочился непроверенный пресс-релиз о возможной премьере.В релизе 16 новых композиций, в записи которых принимали участие Dr. Dre, Ty Dolla $ign и DJ Premier, а также все треки из вышедшего в январе оригинального альбома.Клин на песню "GNAT" снял режиссер Коул Беннетт из Lyrical Lemonade. Именно он работал над видео к "Godzilla".В ролике Эминем исполнил сразу несколько ролей, включая пациента в больнице с пластырем на лице.В начале недели выяснилось, что видео к песне "Godzilla" вошло в десятку самых популярных в Великобритании.
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, маршалл брюс мэтерс (эминем), великобритания

Эминем неожиданно выложил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by"

02:17 19.12.2020
 
© PIERRE ANDRIEU / AFPРэпер Эминем
Рэпер Эминем - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© PIERRE ANDRIEU / AFP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Эминем выпустил делюкс-версию альбома "Music to be murdered by", а также клип на одну из его песен под названием "GNAT".
Сторона Б состоит только из новых треков.
Поклонники подозревали, что Эминем собирается их чем-то удивить, поскольку в Сеть 15 декабря просочился непроверенный пресс-релиз о возможной премьере.
В релизе 16 новых композиций, в записи которых принимали участие Dr. Dre, Ty Dolla $ign и DJ Premier, а также все треки из вышедшего в январе оригинального альбома.
Клин на песню "GNAT" снял режиссер Коул Беннетт из Lyrical Lemonade. Именно он работал над видео к "Godzilla".
В ролике Эминем исполнил сразу несколько ролей, включая пациента в больнице с пластырем на лице.
В начале недели выяснилось, что видео к песне "Godzilla" вошло в десятку самых популярных в Великобритании.
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