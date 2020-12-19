https://ria.ru/20201219/dokhody-1590064786.html

Названы доходы Бузовой и Бородиной

Названы доходы Бузовой и Бородиной

Журналисты раскрыли доходы ведущих телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:59

2020-12-19T19:59

2020-12-19T20:16

ольга бузова

ксения бородина

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналисты раскрыли доходы ведущих телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.По информации "5 канала", доход Ксении Бородиной от "Дома-2" составляет не менее двух миллионов рублей в месяц. Работу на телепроекте и бизнес Ксения совмещала с выступлениями на мероприятиях в роли приглашенной звезды. В 2015 году она открыла салон красоты, а спустя год — ресторан. У Бородиной более 16 миллионов подписчиков в Instagram. Как сообщает Forbes, стоимость рекламного поста в ее аккаунте стартует от 200 тысяч рублей. При этом доходы от соцсети за год достигают 0,77 миллиона долларов в год.Одна из первых участниц "Дома-2" Ольга Бузова десять лет назад получала за участие в шоу пять тысяч долларов в месяц, а на данный момент она зарабатывает 30 тысяч долларов, передает "5 канал". Сейчас ее общий годовой доход, по подсчетам Forbes, составляет 2,7 миллиона долларов. Аккаунт Бузовой в Instagram — самый популярный среди российских знаменитостей. На нее подписаны более 22 миллионов человек. Это приносит звезде 0,6 миллиона долларов в год.Ранее телеканал ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2". Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Гендиректор канала Роман Петренко заявил, что "Дом-2" заменят пять шоу в формате стендапа.Проект впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года. "Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории.

https://ria.ru/20201219/vodonaeva-1590046409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, ксения бородина