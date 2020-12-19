https://ria.ru/20201219/angara-1589996330.html

Источник рассказал о двух пусках ракет "Ангара" в 2021 году

Источник рассказал о двух пусках ракет "Ангара" в 2021 году

Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале, ракеты легкого класса "Ангара-1.2" - в четвертом квартале... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T03:08

2020-12-19T03:08

2020-12-19T03:08

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале, ракеты легкого класса "Ангара-1.2" - в четвертом квартале следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2021 году ожидаются старты легкой и тяжелой ракет "Ангара"."Пуск тяжелой "Ангары" планируется впервые с разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата в третьем квартале 2021 года", - сказал собеседник агентства.До этого два старта "Ангары-А5" были проведены с разгонным блоком "Бриз-М". Разгонный блок "Персей" является модернизированным вариантом разгонного блока ДМ-03, летающего на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур."Старт легкой "Ангары" намечается в четвертом квартале следующего года также с макетом спутника", - отметил источник.К настоящему времени осуществлены один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/angara-1589197396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос