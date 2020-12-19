Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201219/angara-1589996330.html
Источник рассказал о двух пусках ракет "Ангара" в 2021 году
Источник рассказал о двух пусках ракет "Ангара" в 2021 году
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале, ракеты легкого класса "Ангара-1.2" - в четвертом квартале... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:08
2020-12-19T03:08
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589098932_0:76:1536:939_1920x0_80_0_0_96fe7c6ea257d398d7160e8676328892.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале, ракеты легкого класса "Ангара-1.2" - в четвертом квартале следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2021 году ожидаются старты легкой и тяжелой ракет "Ангара"."Пуск тяжелой "Ангары" планируется впервые с разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата в третьем квартале 2021 года", - сказал собеседник агентства.До этого два старта "Ангары-А5" были проведены с разгонным блоком "Бриз-М". Разгонный блок "Персей" является модернизированным вариантом разгонного блока ДМ-03, летающего на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур."Старт легкой "Ангары" намечается в четвертом квартале следующего года также с макетом спутника", - отметил источник.К настоящему времени осуществлены один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/angara-1589197396.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589098932_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_aae1b9e52266b403a675a272426eb922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

Источник рассказал о двух пусках ракет "Ангара" в 2021 году

03:08 19.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5"
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк намечается в третьем квартале, ракеты легкого класса "Ангара-1.2" - в четвертом квартале следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в 2021 году ожидаются старты легкой и тяжелой ракет "Ангара".
"Пуск тяжелой "Ангары" планируется впервые с разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата в третьем квартале 2021 года", - сказал собеседник агентства.
До этого два старта "Ангары-А5" были проведены с разгонным блоком "Бриз-М". Разгонный блок "Персей" является модернизированным вариантом разгонного блока ДМ-03, летающего на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 10:31
Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах "Ангара"
"Старт легкой "Ангары" намечается в четвертом квартале следующего года также с макетом спутника", - отметил источник.
К настоящему времени осуществлены один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.
Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 18:47
"Ангара-А5" вывела на расчетную орбиту макет спутника
 
Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния