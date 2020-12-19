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В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют" при участии "ДДТ" и "7Б"
В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют" при участии "ДДТ" и "7Б"
В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют". Сборник составлен из главных хитов легендарной рок-группы, которые записали и исполнили коллеги музыкантов по сцене. РИА Новости, 19.12.2020
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют". Сборник составлен из главных хитов легендарной рок-группы, которые записали и исполнили коллеги музыкантов по сцене.В трек-листе 25 композиций, среди которых "Ночь перед Рождеством", исполненная "ДДТ", "Туман", которую записали участники рок-группы "7Б", "Колхозный панк" при участии группы "Голос Омерики" и другие.Приятным сюрпризом в альбоме стал дебют старшей дочери покойного лидера "Сектора Газа" Юрия Хоя (Юрий Клинских) — Ирины Клинских. Она исполнила одну из песен своего отца — "Твой звонок". Для проекта кавер также записала вокалистка оригинального состава группы — Татьяна Фатеева. Она спела "Авто-мат" из седьмого студийного альбома, выпущенного в 1993 году.
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ддт, музыка, новости культуры

В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют" при участии "ДДТ" и "7Б"

04:30 19.12.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой исполнителяСергей Ким, группа Сектор Газовой Атаки
Сергей Ким, группа Сектор Газовой Атаки - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой исполнителя
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют". Сборник составлен из главных хитов легендарной рок-группы, которые записали и исполнили коллеги музыкантов по сцене.

"Сектор Газа" — настоящий феномен отечественной музыкальной сцены. Добравшись до вершин чартов без продюсеров, телеэфиров и ротаций на радио, они снискали настоящую народную любовь и признание. Даже спустя более 30 лет с момента основания, их песни не теряют актуальности", — говорится в описании сборника.

В трек-листе 25 композиций, среди которых "Ночь перед Рождеством", исполненная "ДДТ", "Туман", которую записали участники рок-группы "7Б", "Колхозный панк" при участии группы "Голос Омерики" и другие.
Приятным сюрпризом в альбоме стал дебют старшей дочери покойного лидера "Сектора Газа" Юрия Хоя (Юрий Клинских) — Ирины Клинских. Она исполнила одну из песен своего отца — "Твой звонок".
Для проекта кавер также записала вокалистка оригинального состава группы — Татьяна Фатеева. Она спела "Авто-мат" из седьмого студийного альбома, выпущенного в 1993 году.
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