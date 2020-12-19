https://ria.ru/20201219/albom-1589944363.html

В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют" при участии "ДДТ" и "7Б"

В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют" при участии "ДДТ" и "7Б"

В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют". Сборник составлен из главных хитов легендарной рок-группы, которые записали и исполнили коллеги музыкантов по сцене. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T04:30

2020-12-19T04:30

2020-12-19T04:30

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новости культуры

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Сети вышел альбом "Сектор Газа: Трибьют". Сборник составлен из главных хитов легендарной рок-группы, которые записали и исполнили коллеги музыкантов по сцене.В трек-листе 25 композиций, среди которых "Ночь перед Рождеством", исполненная "ДДТ", "Туман", которую записали участники рок-группы "7Б", "Колхозный панк" при участии группы "Голос Омерики" и другие.Приятным сюрпризом в альбоме стал дебют старшей дочери покойного лидера "Сектора Газа" Юрия Хоя (Юрий Клинских) — Ирины Клинских. Она исполнила одну из песен своего отца — "Твой звонок". Для проекта кавер также записала вокалистка оригинального состава группы — Татьяна Фатеева. Она спела "Авто-мат" из седьмого студийного альбома, выпущенного в 1993 году.

https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ддт, музыка, новости культуры