https://ria.ru/20201218/zhile-1589801798.html

Ярославские власти требуют вернуть миллионы, выделенные на жилье

Ярославские власти требуют вернуть миллионы, выделенные на жилье

В Ярославской области одиннадцать семей заставляют вернуть миллионы, вложенные в строительство жилья по программе поддержки сельских специалистов. Деньги... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

2020-12-18T08:00

риа новости

жилье

дмитрий миронов

ярославская область

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Ярославской области одиннадцать семей заставляют вернуть миллионы, вложенные в строительство жилья по программе поддержки сельских специалистов. Деньги выделили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК), а спустя несколько лет заявили, что при оформлении документов допустили ошибку. Оказалось, в программе не могут участвовать те, кто прописан в Ярославле. Как вышло, что из-за невнимательности чиновников люди могут остаться без крыши над головой, разбиралось РИА Новости. Анна и Геннадий Илларионовы из Ярославской области долго снимали жилье и несколько лет назад впервые обзавелись собственным: построили дом в поселке Ярославка. Деньги выделило государство по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий", рассчитанной на молодых специалистов. Геннадий работает в АО "Племзавод Ярославка", и в местной администрации заверили, что Илларионовы имеют право на выплату.Спустя полтора года уже в новом доме Илларионовы получили повестку в суд: департамент агропромышленного комплекса требовал вернуть обратно всю сумму — 1 562 400 рублей.Во время судебных разбирательств выяснилось, что семья все же не имела права участвовать в программе. Оказалось, если специалисты переехали в село из административного центра района — Ярославля, субсидия им не положена. Супруги считают, что не должны нести ответственность за ошибку чиновников. По ее словам, они с мужем вложили в дом гораздо больше, чем выделил департамент АПК. Использовали и материнский капитал.В похожей ситуации еще десять семей в регионе. Среди них Андрей и Юлия Лапины. Андрей — главный энергетик на том же племзаводе. Полученные деньги вложили в долевое строительство. В итоге попали в сложное положение: ни жилья, ни денег. Районный и областной суды встали на сторону Лапиных. Однако департамент АПК обжаловал их решение во Втором кассационном суде. Тот направил дело на пересмотр, посчитав, что средства социальной выплаты использованы неправомерно. Спор чиновников О том, что семьи с ярославской пропиской включили в списки без оснований, стало известно в ходе проверки контрольно-счетной палаты. Почему этот пункт программы не учли ни в районной администрации, ни в департаменте АПК, чиновники объяснить не могут. Замглавы Ярославского муниципального района Александр Сучков заявил, что администрация не несет ответственности за сложившуюся ситуацию. В департаменте АПК, в свою очередь, считают, что виновата администрация района. Сотрудника департамента, курирующего программу, по словам чиновников, уволили. Пострадавшим семьям обещают бесплатные консультации и "всестороннюю поддержку" независимых юристов.Губернатор призывает к ответу После того как участники программы открыто рассказали обо всем в соцсетях, на проблему обратил внимание губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. К разбирательствам подключилась и прокуратура Ярославского района. Выплачивать до пенсииОдной из первых о проблеме публично заговорила врач Ярославской центральной больницы Анна Балашова. С нее департамент АПК требует 1 164 000 рублей, давно потраченные на постройку дома. Балашова признается: она разочарована отношением властей к специалистам, приезжающим работать в село, и задумывается о возвращении в город.

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

https://realty.ria.ru/20201126/ipoteka-1586436892.html

https://ria.ru/20200820/1576033567.html

https://ria.ru/20190220/1551137901.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости, жилье, дмитрий миронов, ярославская область