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Ярославские власти требуют вернуть миллионы, выделенные на жилье
Ярославские власти требуют вернуть миллионы, выделенные на жилье
В Ярославской области одиннадцать семей заставляют вернуть миллионы, вложенные в строительство жилья по программе поддержки сельских специалистов. Деньги... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:00
2020-12-18T08:00
2020-12-18T08:00
риа новости
жилье
дмитрий миронов
ярославская область
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Ярославской области одиннадцать семей заставляют вернуть миллионы, вложенные в строительство жилья по программе поддержки сельских специалистов. Деньги выделили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК), а спустя несколько лет заявили, что при оформлении документов допустили ошибку. Оказалось, в программе не могут участвовать те, кто прописан в Ярославле. Как вышло, что из-за невнимательности чиновников люди могут остаться без крыши над головой, разбиралось РИА Новости. Анна и Геннадий Илларионовы из Ярославской области долго снимали жилье и несколько лет назад впервые обзавелись собственным: построили дом в поселке Ярославка. Деньги выделило государство по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий", рассчитанной на молодых специалистов. Геннадий работает в АО "Племзавод Ярославка", и в местной администрации заверили, что Илларионовы имеют право на выплату.Спустя полтора года уже в новом доме Илларионовы получили повестку в суд: департамент агропромышленного комплекса требовал вернуть обратно всю сумму — 1 562 400 рублей.Во время судебных разбирательств выяснилось, что семья все же не имела права участвовать в программе. Оказалось, если специалисты переехали в село из административного центра района — Ярославля, субсидия им не положена. Супруги считают, что не должны нести ответственность за ошибку чиновников. По ее словам, они с мужем вложили в дом гораздо больше, чем выделил департамент АПК. Использовали и материнский капитал.В похожей ситуации еще десять семей в регионе. Среди них Андрей и Юлия Лапины. Андрей — главный энергетик на том же племзаводе. Полученные деньги вложили в долевое строительство. В итоге попали в сложное положение: ни жилья, ни денег. Районный и областной суды встали на сторону Лапиных. Однако департамент АПК обжаловал их решение во Втором кассационном суде. Тот направил дело на пересмотр, посчитав, что средства социальной выплаты использованы неправомерно. Спор чиновников О том, что семьи с ярославской пропиской включили в списки без оснований, стало известно в ходе проверки контрольно-счетной палаты. Почему этот пункт программы не учли ни в районной администрации, ни в департаменте АПК, чиновники объяснить не могут. Замглавы Ярославского муниципального района Александр Сучков заявил, что администрация не несет ответственности за сложившуюся ситуацию. В департаменте АПК, в свою очередь, считают, что виновата администрация района. Сотрудника департамента, курирующего программу, по словам чиновников, уволили. Пострадавшим семьям обещают бесплатные консультации и "всестороннюю поддержку" независимых юристов.Губернатор призывает к ответу После того как участники программы открыто рассказали обо всем в соцсетях, на проблему обратил внимание губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. К разбирательствам подключилась и прокуратура Ярославского района. Выплачивать до пенсииОдной из первых о проблеме публично заговорила врач Ярославской центральной больницы Анна Балашова. С нее департамент АПК требует 1 164 000 рублей, давно потраченные на постройку дома. Балашова признается: она разочарована отношением властей к специалистам, приезжающим работать в село, и задумывается о возвращении в город.
https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html
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риа новости, жилье, дмитрий миронов, ярославская область
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Ярославской области одиннадцать семей заставляют вернуть миллионы, вложенные в строительство жилья по программе поддержки сельских специалистов. Деньги выделили в департаменте агропромышленного комплекса (АПК), а спустя несколько лет заявили, что при оформлении документов допустили ошибку. Оказалось, в программе не могут участвовать те, кто прописан в Ярославле. Как вышло, что из-за невнимательности чиновников люди могут остаться без крыши над головой, разбиралось РИА Новости.
Анна и Геннадий Илларионовы из Ярославской области долго снимали жилье и несколько лет назад впервые обзавелись собственным: построили дом в поселке Ярославка. Деньги выделило государство по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий", рассчитанной на молодых специалистов. Геннадий работает в АО "Племзавод Ярославка", и в местной администрации заверили, что Илларионовы имеют право на выплату.
Спустя полтора года уже в новом доме Илларионовы получили повестку в суд: департамент агропромышленного комплекса требовал вернуть обратно всю сумму — 1 562 400 рублей.
"Когда я передавала документы в администрацию Ярославского района, несколько раз спросила, все ли верно, — рассказывает Анна Илларионова. — Мне ответили: да".
Во время судебных разбирательств выяснилось, что семья все же не имела права участвовать в программе. Оказалось, если специалисты переехали в село из административного центра района — Ярославля, субсидия им не положена.
Супруги считают, что не должны нести ответственность за ошибку чиновников.
"Мы ничего не скрывали. Постоянная регистрация у нас действительно в Ярославле. Но при подаче документов вопросов ни у кого не возникло", — вспоминает Илларионова.
По ее словам, они с мужем вложили в дом гораздо больше, чем выделил департамент АПК. Использовали и материнский капитал.
О возможной продаже дома Анна говорит так: "Там есть доли моих детей. Я что, их на улицу отправлю?"
В похожей ситуации еще десять семей в регионе. Среди них Андрей и Юлия Лапины. Андрей — главный энергетик на том же племзаводе. Полученные деньги вложили в долевое строительство. В итоге попали в сложное положение: ни жилья, ни денег.
"После заключения договора почти всю сумму департамент АПК перечислил застройщику, — рассказывает Юлия Лапина. — Оставили на счету только 150 тысяч как залог, чтобы перевести уже после сдачи дома. Но он до сих пор не построен! Эти деньги чиновники забрали обратно, а остальную сумму потребовали вернуть".
Районный и областной суды встали на сторону Лапиных
. Однако департамент АПК обжаловал их решение во Втором кассационном суде. Тот направил дело на пересмотр, посчитав, что средства социальной выплаты использованы неправомерно.
"Это недочет местных чиновников, которые проверяли документы и ставили нас на учет. Но отвечать почему-то должны мы", — возмущается Юлия.
Спор чиновников
О том, что семьи с ярославской пропиской включили в списки без оснований, стало известно в ходе проверки контрольно-счетной палаты. Почему этот пункт программы не учли ни в районной администрации, ни в департаменте АПК, чиновники объяснить не могут.
Замглавы Ярославского муниципального района Александр Сучков заявил, что администрация не несет ответственности за сложившуюся ситуацию.
"Мы не распределяли деньги, не утверждали участников, просто помогали собрать документы, — объясняет Сучков. — Представьте: школьник перевел бабушку через дорогу, а ее там ограбили. Получается, виноват ученик? Мы не отвечали за программу, все решения принимал департамент АПК".
В департаменте АПК, в свою очередь, считают, что виновата администрация района.
"Их специалисты, не обратив внимания на ярославскую прописку, направили списки о получателях в региональный департамент АПК и потребительского рынка, который и занимался выплатами", — сообщили в ведомстве.
Сотрудника департамента, курирующего программу, по словам чиновников, уволили. Пострадавшим семьям обещают бесплатные консультации и "всестороннюю поддержку" независимых юристов.
Губернатор призывает к ответу
После того как участники программы открыто рассказали обо всем в соцсетях, на проблему обратил внимание губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
.
"Поручил команде правительства разобраться в ситуации с возвратом выплат по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Необходимо индивидуально с каждой семьей проработать возникшие вопросы. <…> Наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно. Каждый, кто принимает решение, должен отвечать за него", — написал глава региона во "ВКонтакте".
К разбирательствам подключилась и прокуратура Ярославского района
.
"Организована проверка по материалам средств массовой информации о нарушении прав участников указанной целевой программы, — сообщили в надзорном ведомстве. — По результатам вынесем оценку законности действий должностных лиц. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования".
Выплачивать до пенсии
Одной из первых о проблеме публично заговорила врач Ярославской центральной больницы Анна Балашова. С нее департамент АПК требует 1 164 000 рублей, давно потраченные на постройку дома.
"Чиновники между собой спорят, а суд выносит решение не в нашу пользу, — недоумевает она. — Где взять деньги? Зарплата сельского врача — 17 тысяч. Отдавать до пенсии придется — тридцать лет".
Балашова признается: она разочарована отношением властей к специалистам, приезжающим работать в село, и задумывается
о возвращении в город.