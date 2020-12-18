https://ria.ru/20201218/zapiska-1589937225.html

Загадочная записка в бутылке удивила пользователей Сети

Загадочная записка в бутылке удивила пользователей Сети

Один из жителей американского города Бостон обнаружил в пространстве между дымоходом и внутренней стеной своего дома стеклянную бутылку с загадочной запиской,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:54

2020-12-18T16:54

2020-12-18T16:54

бостон

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Один из жителей американского города Бостон обнаружил в пространстве между дымоходом и внутренней стеной своего дома стеклянную бутылку с загадочной запиской, спрятанной внутри. Фотографию находки опубликовала в Facebook Бостонская археологическая служба.В сообщении говорится, что послание датируется 23 сентября 1984 года. На листке бумаги оказалось только имя "Том Форд" и фраза "Шесть на Ши".Находка ввела в замешательство пользователей соцсети, вызвав в комментариях бурное обсуждение ее скрытого смысла."Возможно кто-то таким образом пытался скрыть следы пьянства и азартных игр", - предположила Karen Kinsel."Проигранная ставка", - написал Edward Flemming."Мне кажется, что виски выпили в память о друге по фамилии Ши, который сейчас находится на глубине шести футов под землей", - выдвинул свою версию Dexter Kinsella.

https://ria.ru/20201128/pismo-1586779615.html

бостон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бостон, в мире