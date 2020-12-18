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Загадочная записка в бутылке удивила пользователей Сети
Загадочная записка в бутылке удивила пользователей Сети
Один из жителей американского города Бостон обнаружил в пространстве между дымоходом и внутренней стеной своего дома стеклянную бутылку с загадочной запиской,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
бостон
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Один из жителей американского города Бостон обнаружил в пространстве между дымоходом и внутренней стеной своего дома стеклянную бутылку с загадочной запиской, спрятанной внутри. Фотографию находки опубликовала в Facebook Бостонская археологическая служба.В сообщении говорится, что послание датируется 23 сентября 1984 года. На листке бумаги оказалось только имя "Том Форд" и фраза "Шесть на Ши".Находка ввела в замешательство пользователей соцсети, вызвав в комментариях бурное обсуждение ее скрытого смысла."Возможно кто-то таким образом пытался скрыть следы пьянства и азартных игр", - предположила Karen Kinsel."Проигранная ставка", - написал Edward Flemming."Мне кажется, что виски выпили в память о друге по фамилии Ши, который сейчас находится на глубине шести футов под землей", - выдвинул свою версию Dexter Kinsella.
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РИА Новости
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бостон, в мире
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Один из жителей американского города Бостон
обнаружил в пространстве между дымоходом и внутренней стеной своего дома стеклянную бутылку с загадочной запиской, спрятанной внутри. Фотографию находки опубликовала в Facebook
Бостонская археологическая служба.
В сообщении говорится, что послание датируется 23 сентября 1984 года. На листке бумаги оказалось только имя "Том Форд" и фраза "Шесть на Ши".
Находка ввела в замешательство пользователей соцсети, вызвав в комментариях бурное обсуждение ее скрытого смысла.
"Возможно кто-то таким образом пытался скрыть следы пьянства и азартных игр", - предположила Karen Kinsel.
"Проигранная ставка", - написал Edward Flemming.
"Мне кажется, что виски выпили в память о друге по фамилии Ши, который сейчас находится на глубине шести футов под землей", - выдвинул свою версию Dexter Kinsella.