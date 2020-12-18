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Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:55
2020-12-18T08:56
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире, сообщил, что чувствует себя хорошо.Чиновник прошел первый этап вакцинации от COVID-19 во вторник, процедуру он транслировал в своем аккаунте в Instagram."Как самочувствие от прививки? Собираешься прививаться - будь здоров. Есть перечень хронических заболеваний, которых у меня нет. Три дня после вакцинации первым компонентом - чувствую себя хорошо, нет температуры, жалоб, ощущаю себя здоровым. Но пример одного человека вряд ли показателен", - сказал Добровольский журналистам.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Добровольский в пятницу отметил, что суммарно в округ поступило более 1300 доз вакцины, привиты 707 жителей Югры, часть - уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях региона, при этом ожидается, что по мере поступления препарата их число увеличится в четыре раза.Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, общество

Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии

08:55 18.12.2020 (обновлено: 08:56 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире, сообщил, что чувствует себя хорошо.
Чиновник прошел первый этап вакцинации от COVID-19 во вторник, процедуру он транслировал в своем аккаунте в Instagram.
"Как самочувствие от прививки? Собираешься прививаться - будь здоров. Есть перечень хронических заболеваний, которых у меня нет. Три дня после вакцинации первым компонентом - чувствую себя хорошо, нет температуры, жалоб, ощущаю себя здоровым. Но пример одного человека вряд ли показателен", - сказал Добровольский журналистам.
Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Добровольский в пятницу отметил, что суммарно в округ поступило более 1300 доз вакцины, привиты 707 жителей Югры, часть - уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях региона, при этом ожидается, что по мере поступления препарата их число увеличится в четыре раза.
Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округХанты-МансийскОбщество
 
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