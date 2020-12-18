Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:55 18.12.2020 (обновлено: 08:56 18.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире, сообщил, что чувствует себя хорошо.
Чиновник прошел первый этап вакцинации от COVID-19 во вторник, процедуру он транслировал в своем аккаунте в Instagram.
"Как самочувствие от прививки? Собираешься прививаться - будь здоров. Есть перечень хронических заболеваний, которых у меня нет. Три дня после вакцинации первым компонентом - чувствую себя хорошо, нет температуры, жалоб, ощущаю себя здоровым. Но пример одного человека вряд ли показателен", - сказал Добровольский журналистам.
Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Добровольский в пятницу отметил, что суммарно в округ поступило более 1300 доз вакцины, привиты 707 жителей Югры, часть - уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях региона, при этом ожидается, что по мере поступления препарата их число увеличится в четыре раза.
Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.
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