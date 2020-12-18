https://ria.ru/20201218/yugra-1589835118.html

Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии

Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии

Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T08:55

2020-12-18T08:55

2020-12-18T08:56

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский, который привился вакциной от коронавируса в прямом эфире, сообщил, что чувствует себя хорошо.Чиновник прошел первый этап вакцинации от COVID-19 во вторник, процедуру он транслировал в своем аккаунте в Instagram."Как самочувствие от прививки? Собираешься прививаться - будь здоров. Есть перечень хронических заболеваний, которых у меня нет. Три дня после вакцинации первым компонентом - чувствую себя хорошо, нет температуры, жалоб, ощущаю себя здоровым. Но пример одного человека вряд ли показателен", - сказал Добровольский журналистам.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников прибыли в Югру в середине осени. Добровольский в пятницу отметил, что суммарно в округ поступило более 1300 доз вакцины, привиты 707 жителей Югры, часть - уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях региона, при этом ожидается, что по мере поступления препарата их число увеличится в четыре раза.Завотделением медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова подчеркивала, что осложнений у югорчан, которые уже поставили себе прививку от коронавируса, на данный момент не фиксируется.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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