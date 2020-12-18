https://ria.ru/20201218/vysylka-1589957156.html

Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии

Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку дипломата РФ из Болгарии и отметил, что развернувшаяся шпиономания... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:22

2020-12-18T18:22

2020-12-18T18:22

леонид слуцкий

госдума рф

нато

болгария

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку дипломата РФ из Болгарии и отметил, что развернувшаяся шпиономания является частью общей кампании по дискредитации России, подчеркнув, что Москва адекватно и своевременно отреагирует на ситуацию.Ранее сообщалось, что российского военного атташе высылают из Болгарии по подозрению в шпионаже.Слуцкий отметил, что Болгария бездоказательно обвиняет российских дипломатов в шпионаже и высылает их не в первый раз, подогревая этим градус русофобской истерии.Он отметил, что такие шаги в дипломатической практике не остаются без ответа."Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно", - добавил глава комитета.Это уже четвертый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях: ранее София высылала двух российских дипломатов в сентябре, двух в январе и одного в октябре 2019 - всех по подозрению в шпионаже.

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588668099.html

болгария

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леонид слуцкий, госдума рф, нато, болгария, в мире