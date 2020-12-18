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Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку дипломата РФ из Болгарии и отметил, что развернувшаяся шпиономания... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:22
2020-12-18T18:22
леонид слуцкий
госдума рф
нато
болгария
в мире
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку дипломата РФ из Болгарии и отметил, что развернувшаяся шпиономания является частью общей кампании по дискредитации России, подчеркнув, что Москва адекватно и своевременно отреагирует на ситуацию.Ранее сообщалось, что российского военного атташе высылают из Болгарии по подозрению в шпионаже.Слуцкий отметил, что Болгария бездоказательно обвиняет российских дипломатов в шпионаже и высылает их не в первый раз, подогревая этим градус русофобской истерии.Он отметил, что такие шаги в дипломатической практике не остаются без ответа."Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно", - добавил глава комитета.Это уже четвертый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях: ранее София высылала двух российских дипломатов в сентябре, двух в январе и одного в октябре 2019 - всех по подозрению в шпионаже.
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леонид слуцкий, госдума рф, нато, болгария, в мире

Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии

18:22 18.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку дипломата РФ из Болгарии и отметил, что развернувшаяся шпиономания является частью общей кампании по дискредитации России, подчеркнув, что Москва адекватно и своевременно отреагирует на ситуацию.
Ранее сообщалось, что российского военного атташе высылают из Болгарии по подозрению в шпионаже.
Слуцкий отметил, что Болгария бездоказательно обвиняет российских дипломатов в шпионаже и высылает их не в первый раз, подогревая этим градус русофобской истерии.

"В этот раз разыгрывается карта НАТО (якобы кто-то пытался получить сведения о численности военнослужащих во время учений) явно с целью поддержания мифа о российской агрессии и угрозе. Развернувшаяся шпиономания, сопровождающаяся планомерно высылкой российских дипломатических представителей из европейских стран, - часть общей кампании по дискредитации нашей страны", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что такие шаги в дипломатической практике не остаются без ответа.
"Уверен, Россия как всегда отреагирует адекватно и своевременно", - добавил глава комитета.
Это уже четвертый за последнее время дипломатический скандал в российско-болгарских отношениях: ранее София высылала двух российских дипломатов в сентябре, двух в январе и одного в октябре 2019 - всех по подозрению в шпионаже.
Полицейский у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 19:50
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
 
Леонид СлуцкийГосдума РФНАТОБолгарияВ мире
 
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